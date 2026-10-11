Spor yorumcusu Walid Al-Faraj, Hilal ve İttihad arasındaki klasiko öncesinde Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed El-Uveys için düzenlenen şeref koridorunun perde arkasını açıkladı. Söz konusu görüntüler taraftarlar arasında geniş bir tartışma başlatmıştı; özellikle de "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası kutlamasının "Zaim"in sahasında ve yerel arenadaki en büyük rakiplerinden biriyle oynanacak maç öncesinde yapılması dikkat çekmişti.

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El-Uveys, maçın başlamasından önce Hilal ve İttihad oyuncularının oluşturduğu şeref koridorunda Körfez 27 Kupası'nı kaldırarak, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu kutlamıştı.

Ancak bu görüntüler, milli takım için yapılan bir törenin neden bir kulüple ilişkilendirildiğini sorgulayan bazı taraftarların itirazlarına yol açtı; özellikle de El-Uveys'in Hilal forması giymesi nedeniyle.

Bu bağlamda Al-Faraj, "Sport mea Walid" programında, tören fikrinin Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan gelmediğini, Körfez başarısının ardından milli takımın kaptanını onurlandırmak isteyen Hilal'in önerisiyle başladığını, ardından federasyonun bu girişimi onayladığını ve etkinliğin klasiko öncesinde düzenlendiğini açıkladı.

Al-Faraj şöyle konuştu: "Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanının, son dönemde kazanılan Arap Körfezi Kupası'nın ardından onurlandırılması Hilal'in önerisiydi ve federasyon da bunu onayladı. İşin içinde hiçbir taraftarlık yok."

Spor yorumcusu, törenin Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından önerilmediğini de ekledi ve fikir Suudi Profesyonel Lig Birliği'nden gelmiş olsa bile, kutlamanın klasiko sırasında yapılmasının uygun olacağını, zira bu maçın mevcut sezonun en öne çıkan karşılaşmalarından biri olduğunu ve büyük bir taraftar ilgisi gördüğünü belirtti.

,Hatırlanacağı üzere Hilal, dün cumartesi günü "Kingdom Arena" sahasında oynanan Roshn Ligi'nin sekizinci hafta maçında İttihad'ı 3-2 yenmişti.

Bu açıklamalar, özellikle Suudi Arabistan Milli Takımı'nın mevcut icra direktörü Fahd El-Mufarrec'in Hilal ile uzun bir idari çalışma geçmişi bulunması nedeniyle olayın arka planına dair bazı soru işaretlerine son verdi. Bununla birlikte Al-Faraj'ın açıklamaları, girişimin kulübün kendisinden geldiğini ve El-Mufarrec'in Hilal geçmişinin şeref koridorunun düzenlenmesinde bir etken olduğunu kanıtlayan herhangi bir unsurun bulunmadığını ortaya koyuyor.