Video: Walid Al-Faraj, İran'la savaşın ardından Asya'dan bir sürprizi açıkladı

Ünlü spor yorumcusu Velid El-Faraj, İran'daki savaşın önümüzdeki dönemde kulüplerin Asya şampiyonalarına katılımına etkide bulunma olasılığı konusunda büyük bir sürpriz yaptı.

Bölge şu anda Orta Doğu'da gerginlik ve çatışmalara sahne oluyor. Bu durum spor faaliyetlerine de yansıyarak, mevcut koşulların bazı Körfez ülkeleri üzerindeki etkisiyle bir dizi maç ve turnuvanın ertelenmesine neden oldu.

Al-Faraj, Suudi Arabistan'daki "Action with Walid" programında yaptığı açıklamada, "Al-Ahli Dubai'nin çeyrek finale yükselme ihtimali var, çünkü devam eden savaş nedeniyle İranlı Traktor'un maça gelmemesi bekleniyor" dedi.

Al-Faraj sözlerine şöyle devam etti: "Şu ana kadar Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Traktor'un durumunu netleştirmedi ve gelip gelmeyeceğini bilmiyorum, ancak gelmemesi bekleniyor."

Elit Turnuvası'nda Batı Asya kulüplerinin çeyrek final maçları Pazartesi ve Salı günleri başlayacak. Bu maçlarda Al-Ahli, Al-Ittihad ve Al-Hilal olmak üzere 3 Suudi kulübü yer alacak.
















