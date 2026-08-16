Brezilyalı Vinicius Junior, Real Madrid'in Schalke'yi 3-0 mağlup ettiği maçta, sahada bulunduğu süre boyunca kendisini ıslıklarla karşılayan Alman takımının taraftarlarıyla doğrudan karşı karşıya kaldıktan sonra dikkat çeken bir tepki vererek maçın yıldızı oldu.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Vinicius daha önce Schalke'nin sahasında hiç oynamamış ya da Alman takımıyla hiç karşılaşmamış olmasına rağmen topa dokunduğu neredeyse her seferinde ıslıklandı; taraftarların kendisine yönelik tepkileri ikinci yarıda oyundan çıkarıldığı ana kadar sürdü.

Brezilyalı yıldız tribünlerle doğrudan bir karşılaşmaya girmedi, ancak kendi tarzında yanıt vermeyi tercih etti; birçok kez taraftarlara hızlı bakışlar atıp gülümsemekle yetindi, ardından kendisini ıslıklayan tribün bölümüne doğru bir öpücük gönderdi.

Bu an, maçın en dikkat çekici sahnelerinden biri haline geldi; Vinicius düşmanca atmosferi belirgin bir sakinlikle karşıladı ve tribünlerle herhangi bir sürtüşmeye kapılmak yerine taraftar ıslıklarını, taraftar baskısından etkilenmediğini göstermek için bir fırsata dönüştürdü.

Islıkların ötesinde Vinicius, Real Madrid'in Schalke karşısındaki galibiyetinde etkili bir performans sergileyerek takımın yeni sezon hazırlıklarını yüksek moralle tamamlamasına katkıda bulundu; Brezilyalı oyuncu ise etrafındaki baskılarla kendi tarzında başa çıkabildiğini bir kez daha kanıtladı.