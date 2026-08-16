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FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

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Video: Vinicius yuhalarla karşılandı, ancak tepkisi farklı oldu

Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
La Liga
Vinicius Junior
Almanya
İspanya
Brezilya

Ne yaptı

Brezilyalı Vinicius Junior, Real Madrid'in Schalke'yi 3-0 mağlup ettiği maçta, sahada bulunduğu süre boyunca kendisini ıslıklarla karşılayan Alman takımının taraftarlarıyla doğrudan karşı karşıya kaldıktan sonra dikkat çeken bir tepki vererek maçın yıldızı oldu.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Vinicius daha önce Schalke'nin sahasında hiç oynamamış ya da Alman takımıyla hiç karşılaşmamış olmasına rağmen topa dokunduğu neredeyse her seferinde ıslıklandı; taraftarların kendisine yönelik tepkileri ikinci yarıda oyundan çıkarıldığı ana kadar sürdü.

Brezilyalı yıldız tribünlerle doğrudan bir karşılaşmaya girmedi, ancak kendi tarzında yanıt vermeyi tercih etti; birçok kez taraftarlara hızlı bakışlar atıp gülümsemekle yetindi, ardından kendisini ıslıklayan tribün bölümüne doğru bir öpücük gönderdi.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
DFB Kupası
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Bu an, maçın en dikkat çekici sahnelerinden biri haline geldi; Vinicius düşmanca atmosferi belirgin bir sakinlikle karşıladı ve tribünlerle herhangi bir sürtüşmeye kapılmak yerine taraftar ıslıklarını, taraftar baskısından etkilenmediğini göstermek için bir fırsata dönüştürdü.

Islıkların ötesinde Vinicius, Real Madrid'in Schalke karşısındaki galibiyetinde etkili bir performans sergileyerek takımın yeni sezon hazırlıklarını yüksek moralle tamamlamasına katkıda bulundu; Brezilyalı oyuncu ise etrafındaki baskılarla kendi tarzında başa çıkabildiğini bir kez daha kanıtladı.

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