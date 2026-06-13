Video: Vinícius'un golü Fas'ın büyüsünü bozdu

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Fas ile oynadığı maçta geriye düşmesine rağmen, kısa sürede durumu düzeltmeyi başardı.
Samba ekibi, 21. dakikada İsmail Sebari'nin golüyle Fas'ın öne geçmesinin ardından geriye düştü.
Fas milli takımı savunma pozisyonuna çekilmedi ve ikinci golü atarak üstünlüğünü pekiştirmek için hücumdaki etkinliğini sürdürdü.
Ancak Brezilya milli takımı, hızlı bir şekilde düzenini yeniden kurarak skoru eşitledi.
Nitekim Vinícius Júnior, 32. dakikada bireysel becerisiyle rakip kaleciyi çalımlayıp Yassine Bounou'nun kalesine sert bir şut göndererek skoru eşitledi.
Fas, üstünlüğünü yeniden ele geçiremedi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.