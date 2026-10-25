Video: Vinicius kuralı Neymar'ı Brezilya Ligi'nde zor durumda bıraktı

Santos forveti Neymar, Brezilya Ligi'nin 32. haftasında Bahia ile oynanan karşılaşmada, cumartesi günü, Bahia oyuncularından biriyle tartışma gibi görünen bir konuşma sırasında elini ağzına koymasının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, 10 numaralı oyuncu, ikinci yarı başlamadan önce sahanın orta yuvarlağında Bahia'dan Rodrigo Nestor ile konuşuyordu; belirli bir anda elini ağzına koydu ve Salvador takımının orta saha oyuncusuna bir şeyler söyledi.

O anda Nestor, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızının bu davranışını bildirmek için doğrudan hakeme yöneldi.

Oyun yeniden başlamadan önce, video yardımcı hakem, hakemi çağırdı ve ona Neymar'ın eliyle ağzını kapattığı anı gösterdi.

Bunun sonucunda hakem, forvetin davranışını Brezilya Ligi'nde uygulanan ve "Vinicius Junior yasası" olarak bilinen kapsamda değerlendirerek yüzüne doğrudan kırmızı kart gösterme kararı aldı.

Nestor ve Neymar, ilk yarıda zaten bir tartışmaya girmişlerdi.

Bahia orta saha oyuncusu, devre arasında "SporTV" kanalına yaptığı açıklamada Neymar'a ağır eleştiriler yöneltti.

Nestor, Neymar'ı tokalaşmak için gittiğini, ancak eski Brezilya Milli Takımı oyuncusunun topu vücuduna doğru vurarak buna karşılık verdiğini belirtti.

Nestor şöyle konuştu: "Ardından bir dizi söz duydum. Annem ve babam beni son derece iyi yetiştirdi, onlara çok minnettarım ve nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Itaquera'da doğdum ve ulaştığım konuma gelmek zor bir şeydi; Bahia forması giymekten gurur duyuyorum. O, bana ne dediğini biliyor. Bu, bana ve Bahia formasına saygısızlıktı."

Santos yıldızı hakkında konuşmaya devam ederek şunları ekledi: "O, bir oyuncu olarak herkes için bir rol modeli, ama bugün konuşma biçimi nedeniyle kişisel düzeyde başarısız oldu. Bu şekilde davranılmamalı. Annem ve babam beni son derece iyi yetiştirdi, bana verdikleri terbiye için onlara teşekkür ediyorum. Ben asla böyle bir şey söylemezdim."

Neymar'ın tam olarak ne söylediği yeniden sorulduğunda Nestor, 10 numaralı formanın sahibi oyuncunun sözlerini tekrarlamayı reddetti ve bunu "çünkü izleyen çocuklar var ve yaşanan şey iyi bir şey değildi" diyerek yapmayacağını belirtti.