Brezilyalı Vinicius Junior, ülkesinin bugün salı günü Singapur'daki Ulusal Stadyum'da oynanan hazırlık maçında Singapur'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada geceye damgasını vurdu.

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Real Madrid'in yıldızı ilk yarıda üç gol attıktan sonra 60. dakikada oyundan alınınca sahayı öfkeyle terk etti. Bu görüntü, Brezilya'nın ezici üstünlüğüne rağmen dikkatlerden kaçmadı.

Teknik heyetin kendisini oyundan alma kararından memnun kalmayan Vinicius, sahadan öfkeli bir yüz ifadesiyle ayrıldı ve bazı el hareketleriyle rahatsızlığını belli etti. Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandını taşıyan oyuncu, ülkesinin formasıyla en iyi maçlarından birini çıkarmış ve yalnızca 21 dakika içinde hat-trick yapmıştı.

Vinicius'un oyundan alınması, Brezilya teknik heyetinin 60. dakikanın başında tek seferde yaptığı dört değişikliğin bir parçasıydı. Real Madrid'in kanat oyuncusunun yerine Alan oyuna girerken, Gabriel Magalhaes, Joao Gomes ve Bruno Guimaraes'in yerine de Vitor Reis, Gabriel Bontempo ve Marlon Gomes sahaya sürüldü.

Brezilya'nın "Globo" kanalının aktardığına göre maçın televizyon yayını sırasında Vinicius, özellikle üç gol atıp etkili bir hücum performansı sergiledikten sonra oynamaya devam etmek istiyordu. Bu durum, sahadan ayrılırken yüz ifadesine ve hareketlerine de yansıdı.

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Yorumcu Luis Roberto, oyuncunun oyundan alınma kararına bozulmuş göründüğünü ve maçı tamamlamayı arzu ettiğini vurguladı.

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Bu karşılaşma, bu sezon Real Madrid'de görece vasat bir başlangıç yapan Vinicius için özgüvenini yeniden kazanmak adına ideal bir fırsat oldu. Oyuncunun milli takımdaki parlak performansı, Brezilya'nın Japonya'ya 2-3 kaybettiği maçta iki gol atmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Böylece Vinicius, takımın o karşılaşmadaki tökezlemesine rağmen milli formayla fark yaratabildiğini bir kez daha gösterdi.

Maçın teknik detaylarına bakıldığında, Brezilya karşılaşmaya güçlü başladı ve skoru açmak için yalnızca 9 dakikaya ihtiyaç duydu. Vinicius, Bruno Guimaraes'in pasını değerlendirdikten sonra 15. dakikada Endrick'in pasıyla ikinci golü kaydetti, ardından 21. dakikada Estevao ile yaptığı etkili paslaşmanın sonunda hat-trick'ini tamamladı.

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Endrick, 31. dakikada ceza sahası dışından attığı sert şutla dördüncü golü kaydetti ve Brezilya ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda da gol şovunu sürdüren Brezilya'da Estevao 51. dakikada beşinci golü, Rayan ise 65. dakikada altıncı golü attı. Yedinci gol ise 74. dakikada Singapurlu savunma oyuncusu Raul Suhaimi'nin Alan'ın topunu kendi ağlarına göndermesiyle kendi kalesine geldi.

Vinicius'un parlak performansı maçın tek gündem maddesi değildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Japonya ile oynanan bir önceki maçta, uzatma dakikalarında Japonya'nın galibiyet golünü getiren atakta Joao Gomes lehine faul verilmemesine itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünden teknik alanda yer alamadı.

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Aynı pozisyonda hakemin kararını protesto eden Raphinha da kırmızı kart görmüştü. Bu nedenle Ancelotti ve Barcelona'nın hücum oyuncusu Singapur maçını tribünden izlemek zorunda kalırken, takımı yedek kulübesinden Ancelotti'nin yardımcısı yönetti.