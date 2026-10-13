Norveç ekibi Viking, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında salı günü oynanan ve halen devam eden karşılaşmada konuğu Bayern Münih'in çilesini katladı.

Ev sahibi ekip, Bayern Münih ağlarına ikinci golünü 38. dakikada kaydetti. Golde, Bayern'in hücuma çıkmasını fırsata çeviren ev sahibinin hızlı kontra atağı etkili oldu.

Gole giden atak, Viking'in Bayern baskısı karşısında derinde savunma yapmasıyla başladı. Ardından Erik Botheim, savunmayı delen akıllı bir pasla topu sağ kanattaki Petter Kristiansen'e gönderdi.

Hızla ileri atılan Kristiansen, Bayern kalecisi Urbig'i de geçtikten sonra tam bir soğukkanlılıkla kalenin sağ alt köşesine vurarak takımının ikinci golünü kaydetti.

Gol, "Lesji Arena"daki taraftarların enerjisinden güç bulan Viking için mükemmel bir anda geldi ve Bayern Münih'i ilk yarı bitmeden zor bir duruma soktu.

Viking, ilk golünü 72. saniyede defans oyuncusu Gianni Stensness'in kusursuz kafa vuruşuyla kaydettiği tarihi golle bulmuştu.



