Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı iki çarpıcı skorun çıktığı olağanüstü bir gece yaşandı. Milan, Atina'da Olympiakos karşısında iki golle geriye düştüğü maçı 4-2 kazanırken Viktoria Plzen de konuk ettiği Benfica'yı 4-0 ezdi. Bu sonuçlar sıralama hesaplarını alt üst etti ve son 16 turu bileti için mücadeleyi kızıştırdı.

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Milan'dan tarihi geri dönüş

Olympiakos, Avrupa Ligi'ndeki zorlu maçta Milan'ı ağırladı. Tribünlerdeki ateşli atmosferin eşlik ettiği karşılaşmaya ev sahibi ekip büyük bir istekle ve tek bir hedefle çıktı: galip gelip taraftarını sevindirmek.

Maç Olympiakos için kusursuz başladı. İlk gol 31. dakikada tuhaf bir şekilde geldi: Milan'ın kalecisi Mike Maignan kendi kalesine gol atarak ev sahibini öne geçirdi ve tribünleri coşturdu.

Olympiakos farkı açmak için uzun süre beklemedi. İkinci yarının başında, 49. dakikada Jota Silva, Remo Freuler'in pasıyla ikinci golü kaydetti ve skoru 2-0'a getirdi. Herkes maçın bittiğini ve Milan'ın ağır bir yenilgiye doğru gittiğini düşünüyordu.

Ancak futbolda imkânsız yoktur ve Milan pes etmeyi bilmez. Geri dönüş 56. dakikada başladı: Omari Hutchinson, Kırmızı-Siyahlıların ilk golünü atarak farkı 2-1'e indirdi ve takımına yeniden umut verdi.

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Yalnızca yedi dakika sonra Alfadio Sisse, yine Hutchinson'ın pasıyla beraberlik golünü attı. Skor 2-2 oldu, maç tamamen tersine döndü ve tribünlerdeki sevinç yerini sessizliğe ve gerginliğe bıraktı.

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Milan bununla yetinmedi ve baskısını sürdürdü. Kırılma anı 71. dakikada geldi: Gonçalo Ramos'un yerine oyuna giren Christian Pulisic üçüncü golü kaydederek takımını 3-2 öne geçirdi ve yalnızca 15 dakikada tarihi bir geri dönüşü tamamladı.

Herkesin maçın bittiğini ve skorun belli olduğunu düşündüğü anda hikâyenin son bölümünü Diego Moreira yazdı. 90+5. dakikada ceza sahasında kritik bir topu değerlendiren Moreira, büyük bir özgüvenle filelere gönderdi. Takımına kazandırdığı son dakika golü tribünleri ayağa kaldırdı ve tüm hesapları alt üst etti.

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Bu sonucun ardından Olympiakos 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 10 puanla yedinci sırada yer alırken Milan 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 6 puanda kaldı ve 21. sırada bulunuyor.

Benfica'ya dört gollük darbe

Aynı haftanın bir diğer maçında Viktoria Plzen, Benfica'yı konuk etti ve ev sahibi ekip 4-0'lık tarihi bir galibiyet elde etti.

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Maça güçlü başlayan Plzen, ilk dakikalardan itibaren oyunun temposunu belirledi. İlk gol 30. dakikada geldi: Patrik Hrošovský, Lukáš Červ'in pasıyla ağları havalandırdı. Stadyum coştu ve herkes özel bir gecenin yaşandığını hissetti.

Ev sahibi skoru ikiye katlamak için uzun süre beklemedi. 43. dakikada Prince Kwabena Adu, Christophe Kabongo'nun pasıyla ikinci golü attı. Bu gol, ev sahibinin üstünlüğünü pekiştirdi ve Benfica'yı ilk yarının bitimine doğru son derece zor bir duruma soktu.

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Benfica daha nefeslenemeden 45. dakikada nakavt darbesi geldi: Bu kez Kabongo'nun kendisi üçüncü golü kaydetti ve ilk yarı, Benfica'nın oyuncuları ile taraftarlarının şaşkın bakışları arasında 3-0 sona erdi.

İkinci yarıya da durmaksızın başlayan Plzen, etkileyici oyununu sürdürdü. Yalnızca bir dakika sonra, 46. dakikada Kabongo, Hrošovský'nin pasıyla dördüncü golü attı. Kişisel olarak ikinci golünü kaydeden Kabongo, maçı Plzen'de bir gol şölenine çevirdi.

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Bu sonuçla Benfica aynı 12 puanla dördüncü sırada yer alırken Viktoria Plzen 6 puanla 19. sırada bulunuyor.