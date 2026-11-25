AS Roma dersini aldı ve ev sahibi Paris Saint-Germain karşısında yeni bir remontadadan kurtuldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında bu akşam (çarşamba) Parc des Princes'te oynanan maçta 2-2'lik beraberliği kabul ettirdi.

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Roma, 5. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle öne geçti ancak Paris Saint-Germain, 31. dakikada Ilya Zabarnyi'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Fransız ekibi, 62. dakikada oyuna sonradan giren Ousmane Dembélé'nin penaltı golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve galibiyete gidiyordu. Ancak konuk ekip, 87. dakikada aynı yolla karşılık verdi: Yedek kulübesinden gelen Donyell Malen bir başka penaltıdan fileleri havalandırdı.

Bu heyecanlı beraberlik, Roma'nın bu sezon öne geçtiği büyük maçlarda remontadaya kurban giderek mağlup olmasının ardından geldi.

Sarı-kırmızılılar, Olimpico'da Real Madrid karşısında öne geçmiş ancak İspanyol ekibi skoru çevirerek 4-3 kazanmıştı. Old Trafford'da da Manchester United karşısında öne geçen Roma, rakibinin geri dönüşüyle 3-2 kaybetmişti.

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İlk 4 haftayı kayıpsız ve tam puanla geçen PSG'nin galibiyet serisi sona erdi ancak Fransız ekibi puanını 13'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. Bu sonuç, bu sezon ilk 5 maçını kazanan tek takım olan Real Madrid'in liderliğini garantiledi.

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Öte yandan Roma, bir galibiyet ve iki beraberlikle puanını 5'e çıkararak 25. sıraya yükseldi.

Kadrolarda sürprizler

Luis Enrique, maça iki asıl kanat oyuncusu Désiré Doué ve Khvicha Kvaratskhelia'dan yoksun çıkmak zorunda kaldı. İspanyol teknik adam, maç öncesinde bir ay sonra ilk kez ilk 11'e döneceğine dair tahminlere rağmen Dembélé'yi yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.

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Stats Foot'un verilerine göre PSG, Ekim 2025'te Barcelona'yı 2-1 yendiği maçtan bu yana ilk kez bu üçlüden hiçbiri olmadan bir Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Savunmada ise Paris Saint-Germain kadrosunun en dikkat çekici sürprizlerinden biri, kaptan Marquinhos yerine Ilya Zabarnyi'nin Willian Pacho ve Lucas Hernández'in yanında ilk 11'de yer alması oldu.

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Stats Foot'a göre Achraf Hakimi, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 84. maçına çıkarak Hakim Ziyech'in sahip olduğu rekoru (83 maç) geride bıraktı ve bu alanda en fazla maça çıkan Faslı oyuncu oldu.

Enrique, hücumda ise sağ kanatta Magnus Akliouche'nin yanı sıra Senny Mayulu ve Ferran Torres'e şans verdi. Bu zorunlu tercih, takımı vuran eksiklerin boyutunu açıkça yansıtıyordu.

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Diğer tarafta Gian Piero Gasperini, Roma kadrosunda dikkat çekici değişikliklere giderek sürpriz yaptı. İtalyan teknik adam, son maçta 4 gol atmasına rağmen Serie A'nın gol krallığı yarışının lideri Donyell Malen'i yedek kulübesinde tuttu.

Arjantinli yıldız Paulo Dybala da maça yedek başladı. Gasperini, Santiago Castro'nun önderlik ettiği ve Matías Soulé ile Niccolò Pisilli'den oluşan genç bir hücum hattıyla sahaya çıktı.

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Castro 22, Soulé 23, Pisilli ise 22 yaşında. Bu tercih, İtalyan teknik adamın Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu karşısında genç oyunculara güvendiğinin açık bir göstergesiydi.

Savunmada eski Marseille oyuncusu Leonardo Balerdi arka hatta yer almazken, Evan Ndicka üçlü savunmanın merkezinde görev yapıyor. Roma orta sahasının en önemli direklerinden Fransız Manu Koné ise maça ilk 11'de başlıyor.

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İtalyan sürprizi ve Fransız üstünlüğü

Konuk ekip fazla beklemedi. Başlama düdüğünden sadece birkaç dakika sonra Roma, Magnus Akliouche'nin hatasından yararlanarak öne geçti. Akliouche'nin kaptırdığı top hızlı bir kontra atağa dönüştü ve Hermoso'nun şutuyla ağlara gitti.

Golün ardından kendine gelen PSG, kısa sürede oyunun kontrolünü ele aldı ve eşitlik golü arayışıyla maça hükmetti.

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Paris ekibi, ilk yarım saatin ardından istediğine kavuştu. Senny Mayulu'nun sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Zabarnyi kafayla topu İtalyan ekibinin ağlarına gönderdi ve bu turnuvadaki ilk golünü attı.

İlk yarıda iki takım da kaleyi az zorlasa da PSG oyunda neredeyse mutlak bir üstünlük kurdu ve devreyi yüzde 72 topla oynama oranıyla tamamladı.

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Penaltıların yarısı

İkinci yarının başında takıma yeni bir soluk getirmek isteyen Enrique, Ferran Torres ve Nuno Mendes'i çıkararak Dembélé ve Zaïre-Emery'yi oyuna aldı.

Değişikliklerin karşılığı çabuk geldi. İkinci yarının ilk 15 dakikası dolmadan PSG, Brezilyalı Wesley'nin Hakimi'ye yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltıyı Dembélé'nin başarıyla gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti.

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Dembélé, PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkardı ve Paris ekibinin turnuvadaki gol krallığı listesinde Neymar'ın sayısına ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde Kylian Mbappé (42 gol) ve Edinson Cavani (30 gol) bulunuyor.

PSG'nin ikinci yarıda penaltıdan gol bulması gibi Roma da beraberliği aynı yolla yakaladı. Ceza sahası içinde Vitinha'nın elle oynaması sonucu İtalyan ekibi lehine verilen penaltıyı, oyuna sonradan giren Donyell Malen gole çevirdi.