Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Deportivo Alavés'e 2-1 yenilerek acı bir mağlubiyet yaşadı. Topa daha çok sahip olmasına ve skoru çevirmek için defalarca denemesine rağmen sahadan eli boş ayrılan Eflatun-beyazlıların José Mourinho yönetimindeki galibiyet serisi üst üste 10 maçta sona erdi. Madrid ekibi, LaLiga şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Reklam

LaLiga'nın 14. haftasında sahaya çıkan Real Madrid, üst üste 11. galibiyetini alıp zirvede Barcelona'yı yakalama hedefindeydi. Şampiyonlar Ligi'nde Eindhoven'i 5-1 gibi farklı bir skorla geçmenin verdiği büyük moralden güç alan ekip, ancak beklentileri tersine çeviren Alavés'e engel olamadı ve konuk ekip Eflatun-beyazlıların evinden üç puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekip maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı. Kylian Mbappé, 5. dakikada kaleci Antonio Sivera'yı kurtarış yapmaya zorlayarak skoru erkenden açmaya çok yaklaştı. Fransız oyuncu 3 dakika sonra Vinicius Junior'a bir pozisyon daha hazırladı, ancak Vinicius topu ağlarla buluşturamadı.

Oyunun akışının aksine Alavés, topu zayıf bir şekilde geri veren Dean Huijsen'in savunma hatasından yararlandı. Araya giren Toni Martínez, Thibaut Courtois ile karşı karşıya kaldı ve Belçikalı kaleciyi de çalımlayarak 22. dakikada topu boş kaleye gönderdi.

Real Madrid ilk yarı bitmeden eşitliği yakalamak istedi, ancak Jude Bellingham'ın denemeleri gole dönüşmedi. Sivera, 34. dakikada İngiliz oyuncunun şutunu kurtardı, ardından Bellingham'ın bir başka denemesi de sapıp kornere gitti.

Reklam Reklam

Oyun üstünlüğüne ve topa sahip olmasına rağmen Eflatun-beyazlılar, Alavés'in organize savunmasını aşamadı ve ilk yarıyı bir gol geride kapattı. Bu sırada büyük bir öfke içindeki Mourinho, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

Related Topics

İkinci yarının başında Portekizli teknik adam iki değişiklik yaptı ve Aurélien Tchouaméni ile Brahim Díaz'ın yerine Bernardo Silva ile Yan Diomande'yi oyuna aldı. Ancak Alavés ev sahibinin kalesini tehdit etmeyi sürdürdü. Konuk ekibin 49. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından 61. dakikada fark ikiye çıktı: Dean Huijsen'in yeni bir hatasından yararlanan Pérez, topa savunmacılardan önce ulaştı, Courtois'yı çalımladı ve topu boş ağlara gönderdi. Real Madrid'in işi böylece daha da zorlaştı.

Real Madrid'in yanıtı 70. dakikada geldi. Hızlı kullanılan bir kornerde Bellingham, topu akıllıca ceza sahası içindeki Fransız forvete aktardı ve Mbappé sert vuruşuyla topu üst direğin altından ağlara gönderdi. Bu sezon LaLiga'daki 14. golünü kaydeden Mbappé, farkı 2-1'e indirdi.

Reklam

Ev sahibi ekip son dakikalarda Alavés ceza sahasını adeta abluka altına aldı, ancak Bellingham'ın kafa vuruşu direkten döndü. Sivera ise Eflatun-beyazlıların ardı ardına gelen ataklarını karşılamayı sürdürdü.

86. dakikada Real Madrid, Bellingham'ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından penaltı kazandığını düşündü. Ancak VAR devreye girdi ve hakem César Soto Grado kararını geri alarak İngiliz oyuncu aleyhine rol yapma faulü verdi. 75. dakikada sarı kart gören Bellingham, 89. dakikada hakemin gösterdiği ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Reklam

Sona kadar direnen Alavés, kendisini 8. sıraya yükselten değerli bir galibiyet aldı. Önemli puanlar kaybeden Real Madrid'in galibiyet serisi ise 10 maçta durdu ve Madrid ekibi sıralamada Atlético Madrid'in gerisine düştü. Barcelona'nın Deportivo La Coruña'yı yenmesi halinde iki takım arasındaki fark altı puana çıkabilir.