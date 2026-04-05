Video | 75 metre mesafeden... Kaleci, inanılmaz bir golle herkesi hayrete düşürdü

Yunan kaleci Andreas Gianniotis, bu sezonun en ilginç ve en güzel gollerinden birine imza atarak Türkiye Süper Ligi'nde dikkatleri üzerine çekti; bu an, taraftarların hafızalarında uzun süre yer edecek.

Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan 28. hafta maçında konuk Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti, ancak asıl önemli olan sonuç değil, hayali bir şekilde gelen ikinci gol oldu.

33 yaşındaki Gianniotis, 66. dakikada yaklaşık 75 metre mesafeden attığı şutun ağları sallayan ve tribünleri coşturan muhteşem bir golle futbol kariyerinde olağanüstü bir an yaşadı.

Olay, topun takım arkadaşı Rodrigo Picao'dan Yunan kaleciye gelmesiyle başladı. Kaleci, topu rakip sahasının ortasına doğru sert bir şekilde göndermeye çalıştı, ancak beklenmedik bir şey aniden gerçekleşti.

Kayserispor'un Hollandalı kalecisi Bilal Bayazıt, topun yönünü yanlış tahmin etti. Kale çizgisinden biraz ileride duran kalecinin önüne düşen top, aldatıcı bir şekilde sekti ve ardından kaleciyi aşarak ağlara gitti. Bu sahne herkesi şok etti.

Bu nadir golün verdiği büyük sevinçle dolan Giannotis, kaleci arkadaşını da unutmadı ve Bayazıt'a açıkça sempati göstererek kaleciler arasındaki özel bağı vurguladı.

Maçtan sonra şunları söyledi: "Topun yere çarptığını gördüm, sonra birden ağlarda bulduğuma şaşırdım. Çok mutluyum, ama olanlar Bilal için zor bir durum, o iyi bir kaleci. Biz kaleciler olarak birbirimizi desteklemeliyiz, bu yüzden onu teselli etmeye özen gösterdim."

Bu gol, Yunan kaleci için tarihi bir öneme sahip. 270 maçlık profesyonel kariyerinde attığı ilk gol olan bu gol, 2023 yazında Yunan ekibi Atromitos'tan bedelsiz transfer olarak katıldığı Kasımpaşa formasıyla oynadığı 92 maçın bir parçası.

