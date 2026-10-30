Real Madrid'in kaptanı Fede Valverde, Barcelona'ya karşı oynanan El Clásico'da yaşadığı sakatlıktan tamamen kurtulamadığını bizzat itiraf ederek, önümüzdeki pazar günü Racing Santander ile oynanacak maçta Madridli takımla birlikte sahaya çıkıp çıkmayacağı konusunda şüphe bulutları oluşturdu.

Uruguaylı yıldız, Valdebebas Spor Şehri'nde takımın toplu antrenmanlarından hâlâ uzak duruyor ve kendine özel tedavi programını sürdürüyor; bu nedenle maçta forma giyip giymeyeceğine dair karar son ana kadar askıda kalmaya devam ediyor.

Ünlü İspanyol programı "El Chiringuito"nun kameraları, Valverde'nin antrenman tesisinden ayrılmadan önce taraftarlara imza verirken durakladığı o belirleyici anı yakaladı. Durumuyla ilgili sorulduğunda dikkat çekici bir açıklıkla şöyle yanıtladı: "Henüz yüzde 100 hazır değilim, deniyorum."

Valverde'nin açıklamaları belirsizliği daha da artırdı; tıbbi teşhis ve kulüp doktorlarının kendisine söyledikleri sorulduğunda ise detayları paylaşmayı reddederek yalnızca şunları söyledi: "Bunu açıklayabilir miyim bilmiyorum, bunu kendilerinin söylemesi gerekir." Bu, sakatlığın hâlâ titiz bir tıbbi değerlendirme sürecinde olduğuna dair açık bir işaretti.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Kısa konuşması duygusal bir dokunuştan da yoksun değildi; José Mourinho ile ilişkisi sorulduğunda gülümseyerek şöyle yanıt verdi: "Çok iyi, inanılmaz, bundan keyif alıyorum." Bu açıklama, fiziksel sıkıntılarına rağmen oyuncunun yüksek moralini yansıtıyordu.

Bu açıklama, Real Madrid'in teknik heyetini gerçek bir çıkmazla karşı karşıya bırakıyor; özellikle takımın büyük maçlarda sağ bek mevkiinde büyük ölçüde Valverde'ye bağımlı olması ve sakatlığının belirleyici maçlarla dolu yoğun bir fikstürle aynı döneme denk gelmesi göz önüne alındığında.