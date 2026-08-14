Bir hakem uzmanı, 2026-2027 futbol sezonunda Suudi Roshn Ligi'nde Hilal'in Feyha karşısında bulduğu ilk golün geçerliliğine dair açıklamada bulundu.

Hilal, Roshn Ligi'ne yeni yükselen rakibi Feyha ile Cuma akşamı, ligin ilk haftasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fransız forvet Karim Benzema, maçın 19. dakikasında, hakemin video teknolojisine başvurmasının ardından topun Feyha savunmacısının eline ceza sahası içinde temas etmesi gerekçesiyle verdiği penaltıdan Hilal adına skoru açtı.

Eski Mısırlı hakem Muhammed Kemal Rişe, İspanyol hakem Jesús Gil'in kararını destekleyerek Hilal lehine geçerli bir penaltı olduğuna işaret etti.

Rişe, Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiye" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "18. dakikada Hilal lehine geçerli bir penaltı."

Ve şöyle açıkladı: "Feyha'nın bek oyuncusu Şinkiti'nin kolu vücut hattının dışındaydı ve vücut alanını büyütüyordu, ayrıca topun yolunu kesti; bu yüzden penaltı verilmesi gerekir."