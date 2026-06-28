Video... Ürdün'ün komutanı: Bu durumun tekrarlanması utanç verici... Tek bir şeyimiz eksik

Ürdün Milli Takımı kaptanı İhsan Haddad, bu sabah Pazar günü 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenlerinin sona ermesinin ardından karışık duygularını dile getirdi. Takım, 10. grubun son maçında Arjantin’e 3-1 yenildi.

Maç sonrası basına yaptığı açıklamada Haddad, takım arkadaşlarının turnuva boyunca ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, aynı zamanda “daha iyisi de olabilirdi” dedi.

Suudi spor gazetesi Al-Riyadiya’ya konuşan Haddad, “Dürüst olmak gerekirse, duran toplar konusunda stratejimizi yeniden gözden geçirmeliyiz, çünkü aynı şekilde tekrar tekrar gol yemek utanç verici bir durum” diye ekledi.

Olumlu yönlere değinen Haddad, “Bu deneyimden gelecekte yararlanacağız ve inşallah bundan ders çıkaracağız. Kazandığımız özgüven ve karakteri, Allah’ın izniyle gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

Asya ve Arap Kupası ikincisi Ürdün için bu katılımın faydasına ilişkin olarak ise, “Tek eksikliğimiz sonuçlar” diye vurguladı ve şunları ekledi: “Performansımız şu anda işimize yaramadı, ancak gelecekte yarayacağına inanıyorum. Artık Ürdünlü oyunculara büyük bir güven duyuluyor ve yeteneklerine güvenen yeni bir nesil yetişti. Kendimizi geliştirmek için gerekli imkânlara ve yeteneklere sahibiz. ve duran toplar gibi bazı küçük detayları düzelterek, daha sonra aramızda konuşacağımız diğer hususları da ele alarak, Allah’ın izniyle gelecekte işler daha iyi olacak” dedi.

Ayrıca Ürdünlü taraftarlara bir mesaj göndererek şöyle dedi: “Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır, çünkü her yerde bize destek oldular. Bugün Arjantinli taraftarların yoğun katılımına rağmen sesleri duyuldu; onlarla gurur duyuyoruz ve bu turnuvadaki sonuçlar için onlardan özür diliyoruz, ancak Dünya Kupası’nda elimizden gelen her şeyi yaptığımızı ve sahip olduğumuz her şeyi ortaya koyduğumuzu onlara temin ediyoruz.”

Ayrıca Ürdün Kralı, Veliaht Prensi ve Haşimi Ailesi’nin milli takıma sağladığı manevi desteğin önemini vurgulayarak, “Saha içindeki manevi desteklerinden çok faydalanıyoruz; bu destek, onlar ve vatanımızın bayrağı uğruna en iyisini sunmamız için bize motivasyon veriyor. Ürdün bizim için çok değerli ve tüm Ürdünlüler bunu hak ediyor” dedi.

Ürdün milli takımı, grup aşamasında Avusturya’ya 1-3, Cezayir’e 1-2 ve Arjantin’e 1-3 yenilerek Dünya Kupası’ndan elendi.