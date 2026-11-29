Al Nassr ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Fahad Al-Harifi, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Al Hazem'in 1-0 yenilmesinin ardından eski takımının seviyesine ilişkin sert açıklamalar yaptı. Al-Harifi, takımın bu maçta ortaya koyduğu oyunun, bu sezon kupalar için mücadele edebilme gücü konusunda soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

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Al-Harifi, gazeteci Khaled Al-Shenaif'in sunduğu "Dawrina Ghair" programında şunları söyledi: "Bence bugünkü maç, Al Nassr taraftarlarına bu sezon birçok kupa kazanma umutlarının tükendiğini gösterdi."

Takımın hücum performansını eleştiren Al-Harifi şöyle devam etti: "Takım nasıl kazanıyor, teknik farklar var. Doğru, Al Nassr her maçın başında dört beş fırsat kaçırıyor, sonra fırsatları kaçırma korkusu başlıyor ve sonunda bu durum takımın aleyhine dönüyor."

Oyuncuların seviyesine de değinen Al-Harifi, takımın beklenen görüntüyü veremediğini, gözlemlediği olumlu yönün ise bazı oyuncuların pas ve hareketlerdeki istikrarı olduğunu belirtti. Ardından teknik direktör Postecoglou'nun tercihlerini eleştirmeye geçti.

Al Nassr'ın eski yıldızı, karşılaşmaya çıkılan kadro nedeniyle teknik direktörü eleştirerek şunları söyledi: "Açıkçası teknik direktörün (yaptıkları) tuhaf bir şey. Tercihlerine bakın: deplasmanda bir maç, yeni bir saat, takım ilk kez böyle bir saatte oynuyor, tuhaf bir kadroyla oynuyorsun, değiştirip duruyorsun, hem de kapanan bir rakibe karşı."

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Al-Harifi, Al Hazem'in savunmada kalabalık bir yapıya dayandığına dikkat çekerek şöyle açıkladı: "Kendi yarı sahasında on oyuncuyla oynayan Al Hazem takımından bahsediyorsunuz." Bu sözlerle, Al Nassr lehine olması beklenen teknik üstünlüğe rağmen ev sahibinin savunmasını aşmanın zorluğuna işaret etti.

Al-Shenaif'in Al Nassr'ın maçtan elde ettiği kazanımları sorması üzerine Al-Harifi, "Üç puan kazancı" yanıtını verdi. Ardından takımın her maçta gol atmayı sürdürmesinin ve üst üste gol atma konusundaki dünya rekoruna yaklaşmaya devam etmesinin önemine değindi.

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Opta, Al Nassr'ın Suudi Profesyonel Ligi tarihinde art arda 100 maçta gol atmayı başaran ilk takım olduğunu ve organizasyonda daha önce hiçbir kulübün ulaşamadığı bir rekora imza attığını bildirmişti.

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Al-Harifi eksiklerin etkisinden de söz ederek, takımın geçen sezon lig şampiyonu olmasına rağmen şu anda Al Nassr'da kaç genç oyuncunun forma giydiğini sorguladı. Kendi ifadesiyle, takımın sıkıntılarının açık, nedenlerinin de belli olduğu sonucuna vardı.

Al Hazem'i 26. dakikada Samu Costa'nın golüyle yenen Al Nassr, 13 maçta puanını 31'e yükselterek Roshn Suudi Ligi'nde üçüncü sıraya yerleşti. İkinci sıradaki Al Qadsiah ile aynı puana sahip olan Al Nassr, lider Al Hilal'in ise iki puan gerisinde bulunuyor. Al Hazem ise 10 puanda kalarak 15. sırada yer aldı.

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