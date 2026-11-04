Türk ekibi Fenerbahçe, konuğu İngiliz ekibi Liverpool karşısında heyecan dolu bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip, bugün çarşamba günü, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Chobani Stadı'nda oynanan ve Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında yer alan karşılaşmada, 6 dakika içinde (2-1) geriden gelerek skoru (3-2) yaptı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool'un puanı 9'da kalarak turnuva puan sıralamasında beşinci sırada yer aldı; Fenerbahçe ise puanını 5'e yükselterek 19. sıraya çıktı.

25. dakikada Liverpool, genç İngiliz oyuncu Trey Nyoni'nin sert şutuyla skoru açtı; top, Fenerbahçeli bir oyuncuya çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu.

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Aradan yalnızca 4 dakika geçmişti ki eski Manchester United oyuncusu Mason Greenwood, Türk ekibi için aynı yöntemle beraberliği sağladı; kullandığı direkt serbest vuruş barajdaki oyunculara çarparak kaleci Alisson Becker'ı yanılttı ve skor 29. dakikada (1-1) oldu.

İngiliz ekibi ilk yarıda topa büyük ölçüde hâkim oldu; topla oynama oranı yüzde 69'a ulaşırken, Fenerbahçe'nin oranı yüzde 31'de kaldı.

Ancak kaleye yapılan girişimler neredeyse eşitti; Liverpool 9 kez şut çekti, bunlardan biri üst direk ile direkler arasına isabet etti, ev sahibi ekip ise 8 şut denemesi yaptı, bunlardan 2'si kale sahası içindeydi.

İkinci yarıda ise İngiliz ekibi sert bir baskı kurdu ve Alexander Isak, 69. dakikada Liverpool'un ikinci golünü attı; ancak Fenerbahçe, 73 ve 79. dakikalarda sırasıyla Archie Brown ve Fedat Muriqi aracılığıyla iki golle hızlı bir yanıt verdi.

Liverpool, maçın kalan dakikalarında skorda geri dönmek için büyük bir çaba gösterdi; ancak Türk savunması pür dikkat bekliyordu ve Fenerbahçe sahadan (3-2) galip ayrıldı.