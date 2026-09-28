Tunus Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki inişli çıkışlı sonuçlarına devam etti. Pazartesi akşamı Radès'teki Hammadi Agrebi Stadı'nda elemelerin ikinci hafta maçları kapsamında konuk ettiği Botsvana ile 2-2 berabere kalarak beraberlik tuzağına düştü. Böylece Tunus, iki yeni puanı daha kaybederek ilk iki haftanın ardından yalnızca iki puan toplayabildi.

Botsvana Milli Takımı, 38. dakikada Thatayaone Kgamanyane ile skoru açmayı başardı; oyuncu Tunuslu futbolcuların bir savunma hatasından yararlandı. Ev sahibi ekip 44. dakikada Hazem Mastouri ile beraberliği yakaladı; oyuncu bir ortaya yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.









Tunus Milli Takımı, ikinci yarıya öne geçme golünü arayarak başladı ve bu kısa sürede gerçekleşti. Hazem Mastouri, 49. dakikada yeniden gol atarak Tunus'u öne geçirdi ve takımına maçın sonuna kadar korumayı umduğu bir üstünlük kazandırdı. Ancak Botsvana pes etmeyerek beraberlik arayışını sürdürdü.









Botsvana Milli Takımı, 60. dakikada Lebogang Ditsele ile beraberliği yakalamayı başardı ve maç yeniden başladığı noktaya döndü. Tunus Milli Takımı'nın yeniden öne geçme çabalarına rağmen konuk ekibin kalesinde yeterli tehlikeyi yaratamadı ve maç, Tunuslu taraftarların büyük hayal kırıklığı içinde 2-2 beraberlikle sona erdi.









Teknik direktörü Moïne Chaabani yönetimindeki Tunus Milli Takımı, maçın büyük bölümünde sönük bir performans sergiledi ve takım kendisinden beklenen seviyenin uzağında göründü. Özellikle karşılaşmayı kendi sahasında ve taraftarı önünde oynamasına rağmen saha ve seyirci avantajını gereken şekilde kullanamadı; ayrıca maçın sonuna doğru gerçekleştirdiği birkaç deneme dışında hücumda fırsat kıtlığından muzdarip oldu.

Bu beraberlikle Tunus Milli Takımı, elemelerdeki yolculuğunun başında sendelemeye devam etti. İlk hafta yine kendi sahasında Uganda ile 1-1 berabere kalmıştı ve böylece puanını yalnızca iki yaptı. Bu, ilk hafta Libya ile 2-2 berabere kalan Botsvana Milli Takımı'nın puanıyla aynı; böylece gruptaki rekabet ilk iki haftanın ardından açık hale geldi.



