Mısırlı yıldız Mahmoud Hassan Trezeguet, salı günü Suudi Profesyonel Ligi 2026-2027 sezonunun üçüncü haftası kapsamında Al-Shabab'a karşı oynanan maçta yeni takımı Al-Riyadh formasıyla gol hesabını açmış oldu.

Al-Riyadh ile Al-Shabab arasındaki maç 3-3 sona ererken, Trezeguet'nin takımı 61. dakikada Cadır Keïta'nın kırmızı kart görmesinin ardından maçı on kişi tamamladı.

Trezeguet, 32. dakikada ceza sahası içinde topun kendisine ulaşmasının ardından maçın ilk golünü kaydetti. Al-Shabab kalecisinin soluna sert bir şut çeken oyuncu topu ağlara gönderdi, ayrıca bir gol de asist yaparak parlaklığını pekiştirdi.

Maçın ardından açıklama yapan Trezeguet, krallıkta rahat hissettiğini ve ikinci ülkesinde olduğunu belirterek, Türkiye, Belçika ve İngiltere liglerinde oynama tecrübesine dayanarak Roshn Ligi'nin sadece Orta Doğu'da değil, şu anda dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu vurguladı.

"Thmanyah" muhabiri Khaled Al-Arafa'nın "Al-Riyadh'ın sezon boyunca aynı güçlü seviyeyi sergilediğini görebilir miyiz?" sorusuna Trezeguet şu yanıtı verdi: "Takımın seçkin bir teknik direktörü var ve kulüp, mümkün olan en iyi seviyeyi sergilemek için gerekli tüm imkânları sağlıyor. Adım adım ilerleyeceğiz ve inşallah sezon sonunda Al-Riyadh hak ettiği yerde olarak buluşuruz."

Al-Riyadh, Suudi Profesyonel Roshn Ligi'nde oynadığı üç maçtan topladığı 1 puanla on altıncı sırada yer alıyor: Al-Shabab ile berabere kaldı, Al-Ettifaq'a 4-2 ve Al-Nassr'a 4-0 olmak üzere iki kez yenildi; Kral Kupası'nda ise Al-Zulfi'yi 2-0 geçerek son 16 turuna yükseldi.

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