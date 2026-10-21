İngiliz milli oyuncu Harry Kane, bugün çarşamba akşamı Allianz Arena'da oynanan ve Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında yer alan karşılaşmada, takımı Bayern Münih'i konuk ettiği Arsenal karşısında öne geçirdi.

60. dakikada Kane, ağlara doğru giden bir şut çektikten sonra topun konuk ekibin savunmacısı Jurrien Timber'in eline çarpmasıyla bir penaltı kazandı.

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Kane, 61. dakikada penaltıyı Arsenal kalecisi David Raya'nın sağ üst köşesine göndererek gole çevirmeyi başardı ve ev sahibi ekip ikinci golünü kaydetti. Böylece skor Bavyera devi lehine 2-1 oldu.

İngiliz ekibi, 25. dakikada Eberechi Eze aracılığıyla 1-0'lık üstünlük golünü bulmuştu. Eze, takım arkadaşı Martin Ödegaard'dan sol kanattan uzun bir pas aldı, kaleci Manuel Neuer ile karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi.

Ancak Arsenal'in golünden 10 dakika sonra Bayern beraberliği yakalamayı başardı. İngiliz forvet Harry Kane, bugünkü maçta kanada çekilen Kanadalı bek Alphonso Davies'e isabetli bir pas gönderdi; Davies de 35. dakikada topu sağ ayağıyla konuk ekibin ağlarına yolladı.

Bavyera ekibi bugünkü maça 4 puanla girdi; Norveç ekibi Bodø/Glimt karşısında alınan galibiyet ve kendi ülkesinden Viking ile yapılan beraberlikten elde edilen puanlarla. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Lille'i mağlup ederek iki galibiyet elde etmişti.



