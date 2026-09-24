Bu akşam, perşembe günü Amsterdam'daki "Johan Cruyff Arena" sahasında oynanan Hollanda-Almanya karşılaşmasında, Hollanda'nın savunma oyuncusu ve kaptanı Virgil van Dijk'ın golü iptal edildi. Söz konusu gol, İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in Hollanda Milli Takımı'ndaki dönemine damga vuran açılış maçında, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında gelmişti.

Van Dijk'ın golü, 13. dakikada bir kornerin ardından kafa vuruşuyla gelmişti.

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Ancak İspanyol hakem Hernandez Hernandez, video teknolojisine başvurduktan sonra Liverpool yıldızının golünü geçersiz saydı. Hakem, Hollandalı forvet Brian Brobbey'in, van Dijk topa vurmadan önce Alman kaleci Marc-André ter Stegen'i engellediğine hükmetti.

Karşılaşma, teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Almanya Milli Takımı açısından da özel bir önem taşıyor. Almanya, 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda Paraguay karşısında penaltı atışlarıyla sürpriz bir şekilde veda etmişti.

Hollanda Milli Takımı ise Xavi ile birlikte dengesini yeniden bulmayı hedefliyor; zira o da 2026 Dünya Kupası'ndan son 32 turunda Fas karşısında penaltı atışlarıyla erken elenmişti.

Almanya ve Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci seviyesindeki ikinci grupta yer alıyor. Bu grupta ayrıca Sırbistan ve Yunanistan da bulunuyor.



