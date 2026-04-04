Video teknolojisi, Barcelona'yı Atlético Madrid'in kaderinden kurtardı

Barcelona, bugün Cumartesi günü "Riazor Metropolitano" Stadyumu'nda oynanan La Liga'nın 30. haftası maçında Atlético Madrid ile karşılaştığı karşılaşmanın ikinci yarısına bir kişi eksik başlamak üzereydi; hakem 46. dakikada Katalan takımının savunma oyuncusu Gerard Martín'e kırmızı kart gösterdi.
Hakem, orta sahada yaşanan sert bir çarpışmanın ardından, Atlético oyuncusu Tiago Almada'nın bacağına vurduğu için genç defans oyuncusuna doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Ayrıca okuyun
Ancak hakem, video teknolojisiyle oyunu tekrar izledikten sonra kararından vazgeçti. Görüntüler, Martin'in rakibinin ayağına çarpmadan önce topa vurduğunu gösterdi.
Hakem, Barça oyuncusuna gösterdiği kırmızı kartı iptal etti ve sarı kartla yetindi.
Roji Blancos oyuncusu Nico Gonzalez, ilk yarı bitmeden oyundan atılmıştı.