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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Tek başına gol atıyor... Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
L. Messi
Arjantin
Avusturya
ABD

Leo, Klose ile ortaklığını sonlandırıyor

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası 10. Grup’un ikinci turunda Pazartesi günü Avusturya’ya attığı golün ardından, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu listesinin tek başına zirvesine çıktı.

Gol, 38. dakikada sol bek Facundo Medina'nın pasını alan Messi'nin, topu doğrudan kaleye gönderen güçlü bir vuruşla geldi.

Messi, tüm Dünya Kupası turnuvalarında attığı gol sayısını 17'ye yükselterek, 16 golü olan Alman Miroslav Klose ile olan eşitliği bozdu ve golcü sıralamasında tek başına zirveye oturdu.

Messi, Dünya Kupası'nın ilk maçında Cezayir'e karşı hat-trick yaparak Klose'nin rekoruna ulaşmış ve gol sayısını 16'ya çıkarmıştı; ardından Avusturya karşısında tek başına zirveye oturmuştu.

Ayrıca, Inter Miami'nin yıldızı, bu Dünya Kupası'nda 4 golle gol krallığı liderliğini pekiştirdi; şunu da belirtmek gerekir ki, turnuvada Arjantin'in attığı tüm golleri o kaydetti.

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Messi’nin 9. dakikada bir penaltı kaçırdığı ve topu kalenin çok uzağına attığı belirtilse de, daha sonra geri dönerek attığı golle Arjantin’e Avusturya karşısında üstünlük sağladı.



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