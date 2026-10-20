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Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Teavon başkanı hakemi, Hilal nedeniyle Kadisiye'yi kayırmakla suçladı

Al Qadsiah - Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Premier Lig
Al-Taawoun - Al Qadsiah
Al-Taawoun
Suudi Arabistan

Ağır suçlamalar

Et-Teavun Kulübü Başkanı Bedr el-Ganem, Suudi Roshn Ligi'nde El-Kadisiye'ye karşı oynanan maçın hakemini, El-Hilal ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde Doğulu takımı kayırmakla suçladı.

El-Kadisiye, bugün Salı günü ev sahibi Et-Teavun'un Burayda'daki stadında oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta rakibini tek golle mağlup etti.

El-Kadisiye'nin tek golünü, ikinci yarının uzatma dakikalarında altıncı dakikada, ceza sahası içinden yaptığı sert bir vuruşun ardından Hollandalı oyuncusu Tijjani Reijnders kaydetti.

Suudi "El-Yevm" gazetesi, Bedr el-Ganem'in Et-Teavun stadının tribününde otururken maçın hakemine öfkeli bazı sözler söylediği bir video yayınladı.

Gazetenin açıkladığına göre, Et-Teavun başkanı hakemi, El-Kadisiye oyuncusu Musab el-Cuveyr'e El-Hilal karşısında cezalı duruma düşmemesi için 3 kez sarı kart göstermekten kaçınmakla suçladı.

El-Kadisiye, Suudi Roshn Ligi'nin on birinci haftasında önümüzdeki Cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda rakibi El-Hilal'i ağırlayacak.

Söz konusu galibiyetin, El-Kadisiye'yi 25 puanla Suudi Ligi puan tablosunun zirvesine taşıdığını, ikinci sıradaki El-Hilal'in bir puan gerisinde kaldığını, ancak "El-Zaim"in bir maç eksiğinin olduğunu belirtelim.

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