Al Ahli'nin İngiliz golcüsü Ivan Toney, Al Taawoun filelerini yine havalandırarak Roshn Suudi Ligi'nde tarih yazmayı sürdürdü.

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Al Ahli, bugün cumartesi günü Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al Taawoun'u ağırladı ; karşılaşma, Roshn Suudi Ligi'nde 13. haftanın kapanış maçıydı.

Al Ahli 1-0 geride iken Ivan Toney, uzatma dakikalarının ikinci dakikasında beraberlik golünü attı.

İngiliz golcü, Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan'ın mükemmel ortasında topu sağ ayağıyla direkt vurarak Al Taawoun'un Brezilyalı kalecisi Mailson'un bacaklarının arasından ağlara gönderdi.

Toney, maçın 72. dakikasında hem kendisinin hem de takımı Al Ahli'nin ikinci golünü kaydetti. Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno'nun kazandığı penaltıyı İngiliz forvet ustalıkla ağlara gönderdi.

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X'teki Roshn Ligi istatistik hesabına göre bu karşılaşma, Ivan Toney'nin Al Ahli formasıyla ligde üst üste gol attığı yedinci maç oldu.

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İngiliz golcü bu yedi maçta 11 gol attı. Bu, her iki maçta yaklaşık 3 gole denk gelen son derece yüksek bir ortalama.

Toney'nin, geçen sezon ligde üst üste 8 maçta gol atarak ulaştığı Roshn Ligi'ndeki tarihi serisini egale edebilmesi için bir sonraki maçta en az bir gol atması gerekiyor.

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Ayrıca 30 yaşındaki oyuncu, yalnızca 11 maça çıkmasına rağmen Roshn Ligi'nde bu sezonki 16. golüne ulaştı. Bu, ligde eşi benzeri görülmemiş tarihi bir rakam.

Roshn Ligi istatistiklerine göre Toney, 2012-2013 sezonunda 11 maçta 14 gol atarak Roshn Ligi tarihinin en iyi başlangıcını yapan Al Hilal'in eski yıldızı Brezilyalı Wesley Lopes'i geride bıraktı.

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Ivan Toney, 16 golle Roshn Ligi'nde bu sezonun gol krallığı yarışında farkı açmayı sürdürdü. İngiliz golcü, 9 golle ikinci sırada yer alan Al Nassr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun tam 7 gol önünde bulunuyor.

Ronaldo, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında bugün cumartesi günü Bureyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda Al Hazm'ın 1-0 yenildiği maçta gol atamadı.

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Al Nassr'ın tek golünü maçın 25. dakikasında, takımın bir diğer Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa kaydetti. Costa, yaşanan karambolün ardından ceza sahası içinde boş kalenin önünde topla buluştu.

Ronaldo, kariyerindeki 1000. gole ulaşarak tarihte bu başarıyı elde eden ilk oyuncu olma hedefinde ilerleme kaydedemedi. Yıldız oyuncunun gol sayısı 987'de kaldı.

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Ivan Toney'nin son iki sezonda Suudi Arabistan Ligi'nde gol krallığı ikincisi olduğunu da hatırlatmak gerekir. İngiliz golcü, 2024-2025 sezonunda bizzat Ronaldo'nun 2 gol gerisinde kalmış, geçen sezon ise Al Qadsiah'ın yıldızı Meksikalı Julián Quiñones'in 1 gol gerisinde kalmıştı.