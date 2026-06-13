Video: Tarihe geçecek bir gece... Katar, Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı

İsviçre milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış maçının son dakikalarında çöktü ve 90 dakika boyunca maçı domine etmesine rağmen, Cumartesi akşamı Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda Katar ile 1-1 berabere kaldı.

Bu, 2022'de kendi evinde düzenlediği turnuvada hiçbir puan alamayan Katar'ın, Dünya Kupası'na ikinci kez katıldığı bu turnuvada aldığı ilk puan oldu.

İsviçre milli takımı, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltı golüyle öne geçti, ardından 90+5. dakikada Khouki Boualem, Katar milli takımını ölümcül bir kafa vuruşuyla kurtardı. Böylece, ilk maçta Kanada ile Bosna-Hersek'in 1-1 berabere kalmasının ardından, dört takımın da birer puanla eşitlenmesi sonucu 2. Grup'ta her türlü ihtimal açık kaldı.

Maç başından itibaren heyecan doluydu. Katarlılar, 2. dakikada Edmilson Junior ile ilk fırsatı yakaladı ancak Kobel bu şutu kurtardı. Ardından İsviçreliler toparlanarak, ezici bir hücum baskısıyla oyunun kontrolünü ele geçirdi. Bu baskı, Katar kalecisinin Fröiler'i ceza sahası içinde engellediği için hakemin verdiği penaltı ile sonuçlandı. 17. dakikada Embolo penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. İsviçre milli takımı ezici hücumuna devam etti ve Zakaria, Ebischer ve Vargas ile skoru ikiye katlamaya çok yaklaştı, ancak rahat bir farkla öne geçmeyi hak etmelerine rağmen son vuruşlarda başarısız oldular.

Soyunma odasından döndükten sonra maçın gidişatı pek değişmedi; İsviçre oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam ederken, Katar milli takımı hücumda etkisiz kaldı. ancak Katar savunması zamanla daha da sağlamlaştı ve bu da, 76. ve 81. dakikalarda İsviçre milli takımının tekrarlanan tehlikeli pozisyonlarına rağmen, El-Anabi'nin kayıplarını sınırlamasına olanak sağladı; İsviçreliler ise ilk galibiyetlerine doğru ilerliyor gibi görünüyordu.

Ancak uzatma dakikalarında, tam olarak 90+5. dakikada, Khouki Boualem, hassas bir ortanın ardından uzak direğe güçlü bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi ve Katar milli takımını kesin bir yenilgiden kurtaran, İsviçre'nin galibiyete dönüşmeyen mutlak hakimiyetine son veren ölümcül beraberlik golünü attı.

Bu beraberlikle, 2. Grup'ta her türlü ihtimal açık kaldı. Dört takım (İsviçre, Katar, Kanada, Bosna-Hersek) birer puanla eşit durumda ve önümüzdeki iki turda heyecan ve rekabet dolu maçlar yaşanacak.