Manchester United taraftarları, Old Trafford'da yeni bir şok yaşamak için çok beklemek zorunda kalmadı. Kulüp yönetimine karşı devam eden protestoların ortasında, Aston Villa maça büyük bir güçle başladı ve Premier Lig'in onuncu haftasının kapanışında ilk dört dakika içinde iki gol kaydetmeyi başararak ev sahibi takımı çok erken bir baskı altına soktu.

Alisson Edward, ilk dakikada Manchester United savunmasını gafil avlayarak Aston Villa adına skoru açtı ve takımına Old Trafford tribünlerindeki taraftarların şaşkın bakışları arasında hızlı bir üstünlük kazandırdı.

Aradan yalnızca 3 dakika geçmişti ki Aston Villa yeniden vurdu. Nicolas Jackson dördüncü dakikada ikinci golü eklerek Manchester United'ın çilesini katladı ve ev sahibini maçın başından itibaren zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.

Bu şok edici başlangıç, Old Trafford'daki gerilimin dozunu artırdı; özellikle de Manchester United taraftarlarının maç öncesinde kulüp yönetimine karşı protestolar düzenlemesi ve değişim talep eden pankartlar açmasının ardından, takımlarını ilk dört dakikada iki golle geride bulmaları bunda etkili oldu.

Bu erken senaryo, Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in ve kulüp yönetiminin üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Sonuçlardaki gerileme nedeniyle taraftar öfkesinin had safhada olduğu bir ortamda, maç öncesindeki protesto havası başlama düdüğüyle birlikte yeni bir şoka dönüştü.

Ancak Manchester United, dönüş umutlarının bir kısmını yeniden kazanmayı başardı. Bruno Fernandes, 16. dakikada penaltıdan farkı daraltan golü kaydetti. Penaltıyı, ceza sahası içinde faule maruz kalan Matheus Cunha kazandı; bu gol ev sahibini maçın havasına geri döndürdü ve taraftarların heyecanını yeniden alevlendirdi.

Bu penaltı, Manchester United ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının senaryosunu akıllara getirdi. O maçta İngiliz ekibi iki gol geride durumdayken skoru tersine çevirmeyi ve 3-2'lik heyecanlı bir galibiyet elde etmeyi başarmıştı; dönüş yolculuğuna yine Bruno Fernandes'in kullandığı bir penaltı golüyle başlamıştı.

Manchester United, ilk yarı bitmeden tam olarak 44. dakikada, eski Aston Villa oyuncusu Youri Tielemans'ın ceza sahası sınırından yaptığı sert bir vuruşla beraberlik golünü kaydetmeyi başardı.