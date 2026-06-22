Video: Tamamlanamayan bir kavga… Messi’nin çocukları tüm dikkatleri üzerine çekiyor

Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’nun tribünlerinde, 2026 Dünya Kupası’nda her iki takımın da açılış maçında Lionel Messi’nin hat-trick yaparak Arjantin’i Cezayir karşısında zafere taşıdığı karşılaşma sırasında eğlenceli bir aile sahnesi yaşandı.

Sosyal medyada yayılan bir videoya göre, Messi'nin oğulları Thiago ve Mateo, bir şey paylaşma konusunda anlaşamadıkları için kavga etmek üzereydiler. Bu durum, anneleri Antonella Roccuzzo'nun müdahale etmesini gerektirdi; Roccuzzo, kavgayı ayırarak çocukların kavga etmesini ve ortalığı karıştırmasını engelledi.

Videoda Thiago, koltukların arasında küçük kardeşi Mateo’yu kovalarken görülüyor. Bu sahnede, iki kardeş, o anda sahada üç gol atan babalarının muhteşem performansını izlemekten çok, kendi “sorunlarıyla” daha çok meşgul görünüyordu.

Alman oyuncu Miroslav Klose’nin (16) attığı gollerle skoru eşitledikten sonra, Messi, bugün Pazartesi akşamı 10. grubun ikinci turunda Arjantin milli takımı Avusturya ile karşılaşırken Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını tek başına ele geçirmeyi hedefliyor. Messi, önümüzdeki Pazar sabahı Ürdün ile oynanacak maçla ilk turu tamamlayacak.

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