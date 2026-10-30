Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Portekizli yıldız, perşembe akşamı on ikinci hafta mücadelesinde takımını Al Khaleej karşısında 5-3'lük heyecanlı bir galibiyete taşıdı ve gol atmaya olan büyük tutkusunu bir kez daha kanıtladığı bir karşılaşmada yeni bir gol şovuna imza attı.

Ronalado 66, 72 ve 81. dakikalarda golleri kaydederek Nassr'ı üç değerli puana ulaştırdı ve Roshn Ligi'ndeki gol sayısını 8'e yükseltti. Böylece gol krallığında ikinci sırada Tijjani Reijnders ile eşitlendi ve 12 golle zirvede yer alan Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'in gerisinde kaldı.

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Medya mensubu Khaled Al-Shnaif, Nassr kaptanının parlak performansıyla ilgili olarak "Dawrina Gheir" programındaki konuşmasında onun tutkusunu ve gol atmaya yönelik sürekli arzusunu överek şunları söyledi: "Ronaldo'nun sahip olduğu aynı arzuya sahip hiçbir oyuncu görmedim, o hiç şüphesiz aç bir oyuncu."

Al-Shnaif şöyle devam etti: "Açlık, futbol dünyasında kötü bir şey değil; o her zaman gol atmak istiyor. İki gol attı ama 81. dakikada neredeyse bitmiş bir atakta orta sahadan koşmaya devam etti, ceza sahasına ulaştı ve golü attı." Bu sözlerle Ronaldo'nun hat-trick'ini tamamladığı üçüncü golü kastetti.

Suudi medya mensubu, Portekizli yıldızın öne çıkmasının sırrı hakkında konuşmasını sürdürerek tutkunun, hırsın ve gol atma arzusunun onu diğerlerinden ayıran en belirgin özellikler olduğunu vurguladı ve üçüncü golündeki anı örnek göstererek şöyle dedi: "Ronaldo'yu diğerlerinden ayıran şey bu: tutku, hırs ve arzu. 42 yaşında ve ceza sahasına 25 yaşındaki Felix'ten önce ulaştı."

Al-Shnaif'in övgüsü, Ronaldo'nun parlak performansının sayıların ve gollerin ötesindeki bir başka yönüne ışık tuttu; zira Nassr kaptanının arzusu iki gol atmakla ya da takımının öne geçişini garantilemekle sınırlı kalmadı, aksine atağın son anlarına kadar koşmaya devam ederek kendini üçüncü bir golle ödüllendirdi ve rekabete ile gol atmaya olan tutkusunun sürdüğünü teyit etti.