Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir maç, tek tarafın katılımıyla oynanıp Suudi kulüplerinden birinin çekilmesiyle sona erince tuhaf bir olaya sahne oldu.

Suudi ekibi Ettifak, Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında bugün çarşamba günü Iraklı Erbil'e konuk olacaktı.

Ancak Ettifak kulübü, mevcut koşullar altında Irak'a seyahat edememesi nedeniyle maçın ertelenmesini talep etti. Bu talep Körfez Futbol Kupası Birliği tarafından reddedilince Suudi kulüp tutumunda ısrar ettiğini açıkladı.

Katar'ın "El Kass" kanalları, maçın oynanacağı stattan bir video yayınladı. Görüntülerde Ettifak kulübünün tüm unsurlarının yokluğunda, Erbil'in maç hakemleriyle birlikte tek başına sahada olduğu görüldü.

Yasal sürenin dolmasının ardından maçın hakemi düdüğünü çalarak maçı Suudi takımın çekilmesiyle sona erdiğini ve takımın 3-0 mağlup sayıldığını ilan etti.

Körfez Birliği'nin maça ilişkin kararlarını önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor; Ettifak kulübüne bazı cezalar verilmesi öngörülüyor.

Basında yer alan haberlere göre, Suudi kulüp yetkilileri takımın maçı 3-0 kaybetmiş sayılacağını ve bir para cezası uygulanacağını, ancak cezanın sonuçlarının silinmesine veya Körfez turnuvasından çıkarılmasına kadar varmayacağını öngörüyor.

Hatırlatmak gerekirse, Ettifak, Erbil maçından önce Körfez turnuvasında grubunun lideriydi; ilk haftada Kuveytli Kazma'yı 2-0 mağlup ederek topladığı 3 puana sahipti.