Al-Ahli'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, önümüzdeki dönemde ekibin başında resmi olarak görev yapmak üzere Cidde şehrine geldi.

Al-Ahli, bugün perşembe sabahının erken saatlerinde, Pusic ile 2028'de sona erecek iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Pusic, İngiliz ekibi Newcastle United'ın teknik direktörlüğüne geçen Alman çalıştırıcı Matthias Jaissle'nin yerine gelmiş oldu.

Suudi gazeteci Velid Said, kişisel "X" hesabından, Hollandalı teknik direktörle resmi anlaşmanın ardından bugün perşembe günü Cidde havalimanına gelişini gösteren bir video paylaştı.

Pusic'i havalimanında Al-Ahli kulübünün bazı yetkilileri karşıladı. Yetkililer onu sıcak bir şekilde ağırlamaya özen gösterdi ve yeni gelenlerin karşılanmasında geleneksel hale gelen bir uygulama olarak kendisine Suudi kahvesi ikram etti.

Yeni teknik direktör, özellikle Suudi Roshn Ligi karşılaşmaları bir hafta sonra başlayacağı için, Al-Ahli ile hazırlıklarına hemen başlayacak.

Al-Ahli, yeni sezona resmi olarak 13 Ağustos'ta, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Diriyah ile karşılaşacağı maçla başlayacak.

Al-Ahli, 2016 yılından bu yana kasasına giremeyen Suudi Ligi şampiyonluğunu ararken, geçtiğimiz iki sezonda kazandığı AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını da korumayı hedefliyor.