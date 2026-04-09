Video... Suudi gazeteci: Kimse Ronaldo'nun lig şampiyonu olmasını istemiyor!

Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a geldiğinden bu yana ilk kez "Al-Nassr" ile Roshen Profesyonel Ligi şampiyonluğu hayaline çok yaklaştı.

Al-Nassr, 29. haftada cumartesi günü Al-Akhdoud ile oynayacağı maç öncesinde, Al-Hilal'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor ve bu maçta farkı 5 puana çıkarma şansı var.

Suudi medya mensubu Turki Al-Ajma, "Koura" programında şunları söyledi: "Ronaldo'yu memnun etmek için ligin Al-Nassr'a yönlendirildiğine dair birçok söylenti var, ancak bu doğru değil."

Ayrıca okuyun... 3 aydır ateş hattında... Ronaldo'nun son dansı Messi ve Al-Hilal'in tahtını tehdit ediyor

Ve ekledi: "Ronaldo geldiğinden beri şampiyonluğu kazanamadı ve Portekizli yıldıza lig şampiyonluğunu vermek için Al-Nassr'a ayrıcalık tanındığı söylenemez."

Sözlerine şöyle devam etti: "Size şunu söyleyeyim, söylendiği gibi kimse Ronaldo'ya ligi vermek istemiyor, her kulüp kendine güveniyor ve hakem hataları futbolun bir parçası."

"Ronaldo şampiyon olursa, bu şüphesiz takımın ve takım arkadaşlarının çabası sayesinde olacaktır. Aynı durum Al-Hilal ve Al-Ahli için de geçerlidir" diye vurguladı.

Al-Ajma, Al-Ahli'nin mağlubiyetinden sadece Al-Nassr'ın değil, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın da faydalandığını vurgulayarak, "Şu anda ortaya atılan her şey, sadece öfke ve taraftarların açıkça tırmandırdığı bir durumdan ibarettir" dedi.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Fayha ile 1-1 berabere kalarak puan kaybına uğradı. Maçta, "Al-Raqi"nin iki penaltı atışından mahrum bırakılması da dahil olmak üzere birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı.







