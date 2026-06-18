Video: Suudi Arabistan maçı öncesinde… 5 dakika, Yamal’ı anında cezadan kurtardı

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, şu anda Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılmak üzere “La Roja” kadrosunda yer alırken, anında bir cezadan kurtuldu.

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 8. Grubu'nun ikinci turu kapsamında önümüzdeki Pazar günü Mercedes-Benz Stadyumu'nda Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

8. grubun ilk turunda tam bir denge yaşandı; iki maç da berabere sonuçlandı. Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1 berabere kalırken, İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki karşılaşma ise golsüz berabere bitti.

"Sport" gazetesi, "X" platformundaki hesabında, Lamine Yamal'ın dinlenme süresince bir tur attıktan sonra dün Çarşamba günü İspanya milli takımının konakladığı otele varışını gösteren bir video yayınladı.

Gazete şöyle yazdı: “Lamine Yamal, Nashville kampında bir cezadan kurtuldu… Forvet, dışarıda kalma süresini sonuna kadar uzattı ve belirlenen sürenin bitmesine sadece beş dakika kala milli takım oteline geri döndü.”

Gazete şu şekilde sonlandırdı: “Kapıdan biraz geç geçseydi, bu gecikme ona 2000 avroluk otomatik para cezasına mal olacaktı; bu, disiplini sağlamak amacıyla takımın iç yönetmeliklerinde yer alan en katı cezalarından biridir.”







