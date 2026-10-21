Avrupa'daki mağlubiyetin izleri, perşembe günü antrenman tesisine gelişlerinde Barcelona oyuncularının bir kısmının yüzlerinde açıkça görülüyordu; takım, Paris Saint-Germain karşısında acı bir yenilgi almış ve bu sonuç, beklenen Real Madrid El Clasico maçına sayılı gün kala takımın atmosferine gölge düşürmüştü.

İspanyol "El Chiringuito" programı, Barcelona oyuncularından bir kısmının antrenmana araçlarıyla gelişini belgeleyen bir video yayınladı. Oyuncuların yüzlerinde asık suratlı ve etkilenmiş ifadeler vardı; bu görüntüler, sezonun en önemli maçlarından birinin yaklaştığı bir dönemde, Avrupa karşılaşmasında yaşananları aşmanın ne kadar zor olduğunu yansıtıyordu.

Paris mağlubiyeti zorlu bir atmosfer yarattı

Bu görüntüler, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında 4-2 yenilmesinin ardından ortaya çıktı. Takımın rakip filelere iki kez gol göndermeyi başarmasına rağmen dört gol yemesine mal olan savunma sorunlarını gözler önüne seren bir maçtı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Mağlubiyet yalnızca kıta turnuvasındaki hesaplar açısından bir aksama değildi; son derece hassas bir zamanlamada geldi. Takımın, maçların baskısı ve art arda gelen büyük maçlar göz önüne alındığında dengesini hızla yeniden kurması gerekiyor. Bu da oyuncuların zihinsel durumunu teknik direktör Hansi Flick'in önündeki önemli dosyalardan biri haline getiriyor.









El Clasico kapıyı çalıyor

Barcelona, mağlubiyetin etkilerine uzun süre takılma lüksüne sahip değil; çünkü tüm gözler pazar günü oynanacak Real Madrid maçına çevrilmiş durumda. Bu maç, Katalan takımı için hem teknik hem de moral açıdan son derece önemli bir sınav.

Karşılaşma, Flick'in oyuncularına sahada yanıt verme ve Avrupa'daki hayal kırıklığını aşma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda teknik ekibe, takımın geri dönüşlerle başa çıkma ve kısa sürede özgüveni yeniden kazanma kapasitesini gösterme imkânı veriyor.

Paris Saint-Germain karşısındaki mağlubiyet, Alman teknik adamı çifte bir görevle karşı karşıya bırakıyor: maç boyunca ortaya çıkan hataları gidermek ve oyuncularını El Clasico için hem psikolojik hem de fiziksel olarak hazırlamak.