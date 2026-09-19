Video: Sundowns taraftarları Suudi bir ifadeyle Al Ahly ile alay etti!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Kıtalar Arası Kulüpler Kupası kapsamında Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile karşılaştığı maçta rakip taraftarların alaycı bir tavrına maruz kaldı. Afrika şampiyonunun öne geçtiği, ardından Al Ahli'nin beraberliği yakaladığı, ancak ev sahibinin galibiyet golünü bulduğu karşılaşma 2-1'lik sonuçla "Al Ahli"nin mağlubiyetiyle bitti.

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Sundowns'un stat tribünlerinden yayılan bir video görüntüsüne göre, taraftarlardan biri Arapça alaycı bir ifade içeren bir pankart taşırken görüldü. Pankartta "Küme düşme utancı asla silinmeyecek" yazıyordu; bu ifade, son yıllarda Suudi futbolunda Al Ahli'ye karşı taraftar atışmalarıyla özdeşleşmiş ve takımın 2022 yılında Birinci Lig'e düşmesine gönderme yapıyordu.

Sundowns taraftarları bu ifadeyi maç atmosferinde kullandı ve bu, sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir an oldu; özellikle ifadenin bir Suudi kulübü karşısında bir Güney Afrika takımının tribünlerinde kullanılmış olması, sahneye farklı bir hava kattı ve Al Ahli'nin maçlarında rakip taraftarların kullandığı en meşhur ifadelerden birini yeniden akıllara getirdi.

Pankart, Al Ahli için saha içinde zorlu geçen bir geceyle aynı zamana denk geldi; takım, Sundowns karşısında beraberliğini koruyamadı ve rakibi öne geçişini yeniden sağlayarak maçı lehine çevirdi. Böylece Güney Afrika ekibi önemli bir galibiyet elde ederken, Suudi ekibi turnuvadaki yolculuğunda yeni bir mağlubiyet aldı.

Pankart anı, Suudi futbol taraftarları arasında dilden dile dolaşan bir malzemeye dönüştü; özellikle yerel rekabetlerle özdeşleşmiş bir ifadenin bir Afrika karşılaşmasının tribünlerine taşınmasındaki çelişki dikkat çekti. Böylece Al Ahli'nin Sundowns karşısındaki mağlubiyeti, maç bitiminde büyük yankı uyandıran bir taraftar anına da eşlik etti.







