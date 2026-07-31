İttihad'ın yeni teknik direktörü Alman Jens Wissing, ekibin geçtiğimiz dönemde İspanya'nın Marbella şehrinde gerçekleştirdiği yurt dışı kampının olumlu yönlerini sıraladı.

İttihad, dün perşembe günü iki hazırlık maçı oynadı; ilkinde İspanya ekibi Real Mallorca'ya 4-2 mağlup olurken, İspanya'nın Marbella şehrindeki yurt dışı kampının son karşılaşmasında ise ikinci maçında Malaga ile 2-2 berabere kaldı.

Wissing, iki maçın ardından İttihad Kulübü'nün "X" platformundaki resmî hesabına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kampın son günlerini iki İspanyol takımına karşı iki güçlü hazırlık maçı oynayarak tamamladık; her ikisi de karşısında oynaması kolay olmayan iyi takımlar."

Şöyle devam etti: "Bugün oyuncuların performansından ve kendilerine söylediğim gibi kamp boyunca sergiledikleri performanstan çok memnunum. Geçtiğimiz haftalardaki bağlılıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Cidde'de iyi bir başlangıç yaptık, ardından Marbella'da iki buçuk hafta boyunca son derece zorlu zamanlar geçirdik. Hem fiziksel hem de taktiksel açıdan büyük bir ilerleme görüyorum, aynı zamanda uyumlu bir grup ve çok iyi bir enerji görüyorum."

Şunu ekledi: "Elbette her şey kusursuz değil ve bu aşamada öyle olması da mümkün değil, ancak dediğim gibi büyük bir ilerleme, gelişme ve evrim görüyorum. Bu da benim için en önemli şey."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Şimdi birkaç gün dinlenmemiz, ardından yeni sezonun başlangıcından önce hazırlığın son aşaması için Cidde'de devam etmemiz gerekiyor."

İttihad, İspanya'daki yurt dışı kampına içinde bulunduğumuz temmuz ayının ortasında başlamıştı ve Real Mallorca ile Malaga maçlarından önce ilk iki maçını kazanmayı başarmıştı; Güney Afrika ekibi Orlando Pirates'ı 3-2, İspanyol ekibi Las Palmas'ı ise 2-1 yendi.

İttihad, yeni sezona hazırlığın üçüncü ve son aşamasını gerçekleştirmek üzere önümüzdeki birkaç saat içinde Cidde şehrine dönecek.

Suudi Arabistan ekibinin yeni sezondaki ilk resmî maçı, önümüzdeki 11 Ağustos'ta AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne katılım için oynanacak play-off maçında BAE ekibi El Cezire'ye karşı olacak.