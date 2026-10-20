Zamalek, Mısır Ligi'nin yedinci haftası kapsamında bugün salı günü Burç el-Arap Stadı'nda iki takımı bir araya getiren maçta Petrol Asyut'u 1-0 yenerek zorlu bir galibiyet elde etti.

Maçın tek golünü 26. dakikada Ahmed Şerif kaydederek Zamalek'i ilk yarıda öne geçirdi ve beyazlı takım, Petrol Asyut'un beraberliği yakalamak için gösterdiği tekrarlayan çabalara rağmen bitiş düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu.

İkinci yarının başında Petrol Asyut tehlikeli bir fırsat yakaladı; bir ortanın takımın forvetine ulaşmasının ardından oyuncu kaleye şut çekti, ancak Muhammed Avad topu çıkararak parladı. Daha sonra Ahmed Fettuh müdahale ederek topu kale çizgisinden uzaklaştırdı ve 46. dakikada Zamalek'i kesin bir golden kurtardı.

58. dakikada Avad yeniden parladı; Mustafa ez-Zenari'nin pas hatasının ardından Shi Bondi'nin ceza sahası içinden çektiği sert şutu kurtararak takımının önde kalmasını sağladı.

Bu galibiyetle Zamalek, 7 maçta puanını 16'ya yükseltti; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Mısır Ligi puan sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Beyazlı takım, 6 maç oynayan ve ikinci sırada bulunan Ahly ile aynı puana sahipken, 6 maçta 18 puanla lider olan Pyramids'in 2 puan gerisinde yer aldı.

Öte yandan Petrol Asyut'un puanı 7 maçta 5'te kaldı; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan takım, puan sıralamasında 16. sırada yer aldı.







