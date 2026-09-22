Lionel Messi, gelecek 6 Ekim'de Benin ile oynanacak hazırlık maçının belirlenmesinin ardından Arjantin Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki yıldızın bu maçın, ülkesinin formasıyla çıkacağı son karşılaşma olması bekleniyor.

"Adidas" firması, kariyerinin son perdesinde Messi'yi onurlandırmak amacıyla, ayrıntılarını yıldızın Arjantin ile olan tarihiyle ilişkili en belirgin sembollerden esinlenerek beklenen maç için özel olarak tasarlanan bir forma tanıttı.

Formanın sırtında altın renginde 10 numara yer alıyor; bu numara Arjantin bayrağında bulunan güneşin merkeziyle iç içe geçiyor ve söz konusu güneş formanın dokusunda da beliriyor. Böylece milli takımın kimliğiyle tarihi kaptanının konumunu bir araya getiren bir tasarım ortaya çıkıyor.

Bu onurlandırma, Messi'nin Arjantin ile ortaya koyduğu olağanüstü kariyerin gölgesinde geliyor. Zira Messi, 207 uluslararası maça çıktı, bu maçlarda 125 gol kaydetti, ülkesinin milli takımını 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve buna ek olarak 7 kez Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Benin ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde Arjantin, 30 Eylül'de Bolivya ve 3 Ekim'de Burkina Faso ile iki hazırlık maçı oynayacak. Messi bu iki maçta yer almayacak.

Bunun ardından tüm gözler 6 Ekim'e çevriliyor; Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla beklenen sahne alışını izlemek için. Bu, futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin tarihi bir dönemin sonunu temsil edebilecek bir gece olabilir.