Inter Miami, Cumartesi sabaha karşı oynanan maçta Uruguaylı Santiago Rodríguez'in son dakikada attığı golle Columbus Crew'a 1-0 yenilerek MLS play-off'larına ilk turda veda etti.

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İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, 2025 MLS şampiyonu Inter Miami, kendi sahasında oynanan ilk maçı da 3-0 kaybetmesinin ardından ilk turu geçemedi.

Play-off ilk turu üç maç üzerinden seri usulüyle oynanıyor. Bu nedenle Inter Miami'nin, yine kendi sahasında oynanacak üçüncü maçı zorlamak için yalnızca bir farkla kazanması yetiyordu.

Bu veda, Arjantinli Lionel Messi'nin Inter Miami'deki ilk sezonu olan 2024'te yaşananları akıllara getirdi. Takım o dönem de ilk turda Atlanta United'a elenmişti.

Bu yenilgi, MLS tarihinin en pahalı kulübü için hayal kırıklığıyla geçen bir sezonu da noktaladı. Takım, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'na son 16 turunda Nashville karşısında veda etmiş, Leagues Cup'ta ise grup aşamasını geçememişti.

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Santiago Rodríguez nakavt darbesini vurdu

İlk maçı 3-0 kaybeden Inter Miami, kalesini gole kapatmanın önemini bilerek Columbus'taki karşılaşmaya son derece temkinli ve savunma ağırlıklı bir planla çıktı. Brezilyalı ikili Casemiro ve Micael, savunmanın merkezinde sağlam bir duvar ördü.

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Inter Miami, başta Messi'nin ilk yarıda kullandığı serbest vuruş olmak üzere bazı fırsatlar yakalasa da Columbus kentine yağan soğuk ve aralıksız yağmurun etkisiyle hücum hattı alışılmış isabetinden yoksun kaldı.

En tehlikeli pozisyonu, Meksika Milli Takımı'nı temsil eden Arjantinli oyuncu Germán Berterame yakaladı. Usta işi bir taktik organizasyonun ardından kaleye birkaç santimetre mesafede kafa vuruşu için yükselen Berterame, topu üst direğin üzerinden auta gönderdi. Bu pozisyon, oyuncunun sezon boyunca yaşadığı sıkıntıları da yansıttı.

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83. dakikaya gelindiğinde skor hâlâ 0-0'dı ve iki teknik direktör de olası bir seri penaltı atışları için kadrolarını hazırlamaya başlamıştı.

Ancak Columbus Crew son sözünü henüz söylememişti. Maçın son dakikası olan 92. dakikada Faslı milli oyuncu Anass Zaroury ceza sahasına mükemmel bir orta gönderdi, Santiago Rodríguez de sert bir vuruşla topu kaleci Dayne St. Clair'in ağlarına yolladı.

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Columbus Crew, takımın performansında büyük bir dönüşüm sağlamayı başaran Fransız teknik direktör Laurent Courtois yönetiminde oynadığı son 10 maçın 9'unu kazandı. Play-off'lara kalmakta oldukça zorlanan takım, sonunda Doğu Konferansı'ndan play-off'a kalan son sıradaki ekip olarak biletini almıştı.

Columbus Crew şimdi çeyrek finaldeki rakibini, Philadelphia Union ile New England Revolution arasındaki eşleşmenin galibinden öğrenecek. İlk maçı 2-0 kazanan Boston ekibi avantajlı durumda.