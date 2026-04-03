Video: Skor devam ediyor... Ronaldo hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor ve Toni'nin tahtını tehdit ediyor

Al-Nassr takımının kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında Al-Najma'ya karşı sahalara geri dönerek muhteşem bir gol atarak "El-Alamy" ile dikkat çekici performansını sürdürdü ve takımını zafere taşımadaki önemli rolünü bir kez daha kanıtladı.

Ronaldo, ikinci yarının 56. dakikasında mükemmel bir şekilde kullandığı penaltı vuruşuyla konuk takımın kalesini salladı.

"El Don" 73. dakikada ikinci golünü ve takımının dördüncü golünü, Nawaf Bouchel'den aldığı mükemmel pası ustaca ağlara göndererek attı.

Bu iki golle Ronaldo, Roshen Ligi gol krallığı sıralamasında 23 golle üçüncü sıraya yükseldi. Onun önünde, Al-Qadisiyah'ın Meksikalı forveti Julian Kenonis (24) ve Al-Ahli Jeddah'ın İngiliz yıldızı Ivan Toney (25) yer alıyor.

Portekizli efsane, futbol kariyerinde 1000 gol barajına ulaşma hayalini sürdürürken, gol sayısını 967'ye çıkardı.

Maç, Ronaldo'nun arka adale sakatlığı nedeniyle 34 gün süren aradan sonra sahalara dönüşüne sahne oldu.







