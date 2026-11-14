Vinicius Junior'ın attığı iki gol, Real Madrid ile zorlu bir dönem geçiren ve hücum performansındaki düşüş ile birçok maçta gol atamaması nedeniyle giderek artan eleştirilere maruz kalan Brezilyalı yıldız için büyük anlamlar taşıdı.

İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, kasım ayındaki milli araya denk gelen Asya turundaki yolculuğuna Japonya karşısında güçlü bir mücadeleyle başladı. "Seleçao", bu sınavla hazırlıklarını sürdürmeyi ve önümüzdeki maçlar öncesinde en iyi kadrosunu oturtmayı hedefliyordu.

Japonya maçı, Brezilya Milli Takımı'nın bu turdaki programının ilk durağını oluşturuyor. Ancelotti, önümüzdeki salı günü aynı sahada Singapur Milli Takımı ile oynanacak maçla kampını tamamlamadan önce, iki hazırlık maçını bazı oyuncuları denemek ve hazırlık düzeylerini görmek için değerlendirmeyi amaçlıyor.

Japonya, iki erken golle Brezilya'yı sarstı

Maçın başlangıcı Ancelotti'nin dilediği gibi olmadı. Japonya Milli Takımı, 15. dakikada yıldızı Takefusa Kubo'nun golüyle konuk ekibi erken bir golle şaşırttı. Kubo, takım arkadaşı Ritsu Doan'ın ustaca yaptığı pası değerlendirerek ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla attığı şutu kaleci Moresco'nun ağlarına göndererek "Samuraylar"ın öne geçtiğini ilan etti.

Japonya Milli Takımı rakibine nefes alma fırsatı vermedi ve yalnızca dört dakika sonra, tam olarak 19. dakikada skoru ikiye çıkarmayı başardı. Shuto Nakano ceza sahasına seçkin bir yerden ortasını gönderdi, bu topa Kaito Nakamura sakin ve isabetli bir vuruşla karşılık verdi ve top kaleci Moresco'nun sağ köşesine yerleşerek Brezilya'yı maçın erken bölümünde zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Vinicius'un füzesi Brezilya'yı maça döndürdü

İki gol geride olan Brezilya Milli Takımı'nın durumu kurtaracak bir yıldızının hamlesine ihtiyacı vardı ve bunu Vinicius Junior üstlendi. Vinicius, 33. dakikada takım arkadaşı Bruno Guimaraes'ten aldığı pasla ceza sahası önünde topla buluştu ve Japon kalecinin müdahale edemediği muhteşem bir füze gibi şutla topu ağlara göndererek farkı bire indirmeyi başardı.

Bu gol yalnızca farkı azaltma denemesi değildi; Vinicius için kişisel düzeyde de özel bir önem taşıyordu. Zira bu gol, Real Madrid ile her zaman onu öne çıkaran gol yeteneklerini akıllara geri getirdi. Üstelik oyuncunun özgüvenini yeniden kazanmaya ihtiyaç duyduğu, hücum rakamlarındaki düşüş nedeniyle Kraliyet Kulübü içindeki baskının arttığı bir dönemde geldi.

İspanyol "Marca" gazetesi, Vinicius'un golüne dikkat çekerek, oyuncunun Real Madrid ile yaşadığı zorlu koşullar göz önüne alındığında golün son derece önemli bir zamanlamada geldiğini değerlendirdi.

Gazete şöyle yazdı: "Vinicius Junior'dan, cezasının sürmesi ve performansına yönelik eleştirilerin devam etmesiyle Real Madrid'de yaşadığı zorlu bir dönemde kendini telafi eden harika bir gol."

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi ise Real Madrid yıldızının attığı şutu övgüyle karşılayarak, bu golün ilk dakikalarda üstünlüğü eline geçiren bir rakip karşısında iki gol geride bulan Brezilya Milli Takımı'na umut verdiğini vurguladı.

Gazete şöyle dedi: "Real Madrid'in oyuncusu, Brezilya ile Japonya arasındaki maçta harika bir gol atarak gol içgüdüsünü yeniden kazandı. Vinicius, ceza sahasının kenarından güçlü bir şut çekti ve top kalenin üst köşesine yerleşti. Bu gol, o ana kadar Japonya'dan çok daha düşük seviyede olan Brezilya'ya umut verdi."

Vinicius Junior farkı azaltmakla yetinmedi; 75. dakikada Japonya ağlarını yeniden havalandırarak hem kendisinin hem de Brezilya Milli Takımı'nın ikinci golünü kaydetti. Bruno Guimaraes'ten aldığı pasın ardından güçlü bir şut çekti, top sol direğe çarptıktan sonra ağlara yerleşti. Böylece "Seleçao"yu maça döndürdü ve karşılaşmayı 2-2 eşitliğe taşıdı. Real Madrid yıldızı, bu gecede gol tehlikesini dikkat çekici bir biçimde yeniden ortaya koydu.

İki golü, Vinicius'un rakamlar dosyasını yeniden açtı

Vinicius'un attığı iki golün önemi, bu sezon Real Madrid ile olan rakamlarına bakıldığında daha da artıyor. "Transfermarkt" sitesinin verilerine göre, oyuncu farklı kulvarlarda Kraliyet ekibinin formasıyla yalnızca bir gol atmıştı; bu gol de Real Sociedad karşılaşmasında gelmişti. La Liga'da ise üç gole asist yapmakla yetinmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ne gol atmış ne de asist yapmıştı.

Vinicius Junior, geçen eylül ayından bu yana ilk kez Brezilya Milli Takımı formasıyla, geçen ağustostan bu yana da Real Madrid ile ağları sarsarak gol orucunu bozdu. Böylece haftalardır süren gol atamama dönemini sonlandırdı ve Kraliyet Kulübü taraftarlarına gol içgüdüsünü yeniden kazanma kabiliyeti konusunda güven veren bir mesaj gönderdi.

Japonya Milli Takımı maça büyük hedeflerle çıkıyor; gelişimini teyit etmeyi ve dünya futbolunun büyüklerine karşı olumlu sonuçlarını sürdürmeyi amaçlıyordu. İki taraf arasındaki bu karşılaşma özel bir nitelik taşıyordu, zira daha önce 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaşmışlardı. O maçta Brezilya Milli Takımı mücadeleyi 2-1 lehine sonuçlandırmıştı; Japonya ise bundan önce ekim 2025'te "Seleçao"ya karşı 3-2'lik dikkat çekici bir hazırlık maçı galibiyeti elde etmişti.

Brezilya'nın üstünlüğünü teyit etme arzusu ile Japonya'nın rövanşı alma hırsı arasında, Vinicius attığı iki golle ışıkları üzerine çekti. Bu iki gol, uluslararası düzeydeki parlaklığını önümüzdeki Real Madrid maçlarına taşımayı başarırsa, onun için yeni bir başlangıcın temsilcisi olabilir.