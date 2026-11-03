Video: Şikabala, Hüsam Hasan'ı beklenmedik bir taleple şaşırttı: Ne söyledi?

Geniş çaplı bir tartışmaya yol açan açıklamalarında, Zamalek'in eski yıldızı Mahmud Abdürrazık Şikabala, Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan'a doğrudan bir mesaj göndererek görevinden istifa etmesini istedi. Dikkat çeken bu tavrının, Mısır teknik direktörüne duyduğu sevgi ve takdirden, onun konumunu ve saygınlığını koruma arzusundan kaynaklandığını söyledi.

"MBC Mısır 2" kanalındaki görünümü sırasında Şikabala, son dönemde milli takımın teknik direktörü etrafında oluşan tartışmanın boyutundan duyduğu şaşkınlığı dile getirdi ve Mısır futbolu tarihinde böyle bir durumla daha önce karşılaşmadığını vurguladı.

Zamalek'in eski yıldızı şöyle konuştu: "Mısır Milli Takımı tarihinde Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü etrafında bu kadar gürültü gördüğüm ilk sefer, ve Kaptan Hüsam'ı seven biri olarak: İstifanı sunmalısın."

Ve ekledi: "Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörünün kendine has bir duruşu ve saygınlığı olmalı, ki son dönemde göremediğimiz de bu. Söylediğimin futbolla alakası yok, kendine özgü bir konumda olmalı."

Şikabala'nın açıklamaları, Mısır Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası'na kalma elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftaları kapsamında Malavi ile iki karşılaşmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Mısır'ın kamp çalışmaları, ayın 9 Kasım'ında Milli Takımlar Merkezi'nde başlıyor.

İlk maça 13 Kasım'da Kahire Uluslararası Stadı ev sahipliği yapacak. İki takım, dördüncü hafta müsabakaları kapsamında 17 Kasım'da Malavi'deki Bingu Uluslararası Stadı'nda yeniden karşı karşıya gelecek.

Mısır Milli Takımı, elemelerin ikinci grubunda Angola, Güney Sudan ve Malavi milli takımlarının yanı sıra yer alıyor. Mısır 4 puanla liderliği işgal ediyor ve averajla Angola'nın önünde bulunuyor. Malavi ise 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan puansız olarak son basamakta bulunuyor.

Mısır Milli Takımı elemelerdeki serüvenine kendi sahasında Angola ile golsüz berabere kalarak başlamış, ardından sahası dışında Güney Sudan'ı beşe karşı sıfır farkla açık skorla yenerek galibiyet ritmini yeniden yakalamıştı.