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FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CRYSTAL PALACEAFP
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Video: Sezonun golü mü? Brighton'ın yıldızı efsanevi bir şekilde ağları havalandırdı

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
Premier Lig
D. Gomez
İngiltere
Paraguay

Etkileyici bir şut

Brighton'ın Paraguaylı oyuncusu Diego Gomez, Premier Lig'in yedinci hafta maçlarında bugün oynanan Crystal Palace karşılaşmasında uzak mesafeden kaydettiği harika golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gomez'in golü maçın yedinci dakikasında geldi. Bir pas alan oyuncu kendisini orta sahada buldu ve kaleci Walter Benitez'in ileri çıkmış olmasından faydalanarak kıtalar arası bir şut çekti; top ağlarla buluştu.

Gomez'in golü, Brighton'ın Crystal Palace defans oyuncusu Jaydee Canvot'un dördüncü dakikada kendi kalesine attığı kendi kalesine golle öne geçmesinden sadece üç dakika sonra geldi ve ev sahibi ekip karşılaşmaya mükemmel bir başlangıç yaptı.

Brighton'ın hücum baskısı bununla da sınırlı kalmadı. Yasin Ayari, onuncu dakikada Charalampos Kostoulas'tan aldığı pasın ardından çektiği ve defans oyuncularından birine çarparak yön değiştirip ağlara giden şutla üçüncü golü ekledi.

Brighton, ilk dakikalarda hücum etkinliği ve Crystal Palace savunmasındaki karmaşadan yararlanarak maçın gidişatına hâkim oldu; rakibi yalnızca on dakika geçmişken üç gol geride kaldı.

Ancak Gomez'in golü, ceza sahası dışından çekilen şutun gücü ve isabeti sayesinde özel bir ilgi gördü. Brighton oyuncusu, karşılaşmanın başında olağanüstü bir an yaşadı ve golünün bu sezonun en güzel gol ödülüne aday olup olmayacağı sorusu daha şimdiden gündeme geldi.



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