Video: Sebep Ronaldo, Postecoglou'nun Suudi gazeteciyle yaşadığı tartışmanın detayları

Al Nassr'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, Al Ain'e karşı alınan aşağılayıcı 4-0'lık mağlubiyetin ardından bir muhabirle yaşadığı son derece sert tartışmada kaptanı Cristiano Ronaldo'yu savundu.

Postecoglou'nun takımı, dün Salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında ağır bir yenilgiye uğradı. Bu sonuç, sezona güçlü bir başlangıç yapan Suudi Profesyonel Ligi şampiyonunu yeniden yere indirdi.

Altı maçta üç gol atan Ronaldo, maça etki etmekte zorlandı ve maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ağır eleştirilere maruz kaldı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, bir Suudi muhabir Postecoglou'ya Ronaldo'nun Al Nassr'ın ilk on birinde yer almasının bir engel teşkil edip etmediğini sordu ve tam anlamıyla bir yük olmasa da efsanevi forvetin "takıma bir faydasının olmadığını" iddia etti.

Postecoglou şu sözlerle karşılık verdi: "Cristiano zaten üç gol attı; hazırlık süreci kısıtlıydı. Mesele oyuncularla ilgili değil; oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve onlar üst düzey oyuncular, harika bir kişiliğe sahipler."

Şöyle devam etti: "Sorumluluk benim omuzlarımda, ama hâlâ herkes için bir örnek teşkil eden biri hakkında böyle bir şey söylememelisin."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Oynamaya devam edebilmek için tüm fedakârlıkları yaparak kariyerini inşa etmiş insanlar hakkında böyle şeyler söylerken dikkatli olmalısın. Beni eleştirebilirsin, sorun değil."

Diyalog burada bitmedi; muhabir Ronaldo'yu "hiçbir şey" yapmamakla eleştirmeye devam etti, Postecoglou da ona şu şekilde yanıt verdi: "Hiçbir şey mi yapmadı? Sen benden farklı bir maç izliyorsun."

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