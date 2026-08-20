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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Savic, Feyha'nın direnişini kırdı ve Nassr'a karşı başarısını tekrarladı

Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
S. Milinkovic-Savic
Al Nassr FC
Suudi Arabistan
Sırbistan

Sırp yıldız parlamaya devam ediyor

Sırp Sergej Savić, iki takım arasında bugün oynanan karşılaşmada Feyha'nın direncini kırmayı başardı ve Hilal adına skoru açtı. Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ikinci hafta mücadeleleri kapsamında bu akşam oynanan maçta "Lider"i deplasmanda öne geçiren Savić, bu sezonki ilk golünü de kaydetti.

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Hilal'in golü 31. dakikada geldi. Hollandalı Crysencio Summerville'in sert şutuna Feyha kalecisi Panamalı Orlando Mosquera engel oldu, ancak seken topun önünde bulan Savić, topu doğrudan takip ederek ağlara gönderdi ve sekmeyi en iyi şekilde değerlendirdi.

Gol, Savić açısından özel bir öneme sahipti; zira bu, oyuncunun cari sezonda Hilal forması altındaki ilk golüydü. Ceza sahası içindeki varlığını doğru zamanda değerlendiren Sırp oyuncu, takımına maçta yeni bir avantaj kazandırdı.

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Golün etkisi, Hilal'e üstünlük sağlamakla sınırlı kalmadı; Sırp oyuncunun Feyha karşısındaki siciline de dikkat çekici bir rakam ekledi. Feyha, Savić'in Roshn Ligi'ne gelişinden bu yana gollerine en fazla maruz kalan Suudi takımlarından biri hâline geldi.

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Yeni golüyle birlikte Savić, Feyha karşısındaki golünü 3'e çıkardı ve takım, Hilal orta saha oyuncusunun gollerine en fazla maruz kalan Suudi kulüpleri arasında ikinci sıraya, Nassr ile eşit konuma yükseldi. Sırp oyuncunun gol darbelerine en çok maruz kalan takım ise onların önünde yer alıyor.

Böylece Savić, önemli bir zamanda gol atmayı Feyha karşısındaki maçlarında yeni bir rakam kaydetmekle birleştirdi. Hilal'e ikinci haftada erken bir üstünlük sağlayan oyuncu, cari sezona, temel orta saha unsurlarından biri olmasına rağmen son bölgede boy gösterebilme yeteneğini teyit eden bir şekilde başladı.

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