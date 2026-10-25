Video: Savaş başlama düdüğünden önce başladı: Real Madrid'e Barcelona'da ateşli karşılama

Real Madrid takımı, İspanya Ligi müsabakaları kapsamında bu akşam pazar günü Spotify Camp Nou Stadı'nda Barcelona ile oynaması planlanan ve merakla beklenen El Clasico karşılaşmasına saatler kala, Katalan ezeli rakibe yönelik düşmanca tezahüratlar arasında Barcelona'daki Intercontinental Oteli'ne ulaştı. Ortam gerginlik ve beklentiyle yüklüydü.

İspanyol "As" gazetesi, Montjuic'e yakın otelin önünde Real Madrid kafilesini karşılamak için yaklaşık 100 taraftarın toplandığını ve bazılarının Barcelona aleyhine hakaret içeren tezahüratlarda bulunduğunu aktardı. Otobüsten son inen oyuncu Fransız Kylian Mbappe olurken, en yüksek düzeyde destek tezahüratlarını o aldı. Portekizli Jose Mourinho da bazı tezahüratlar aldı, ancak bunlar aynı coşku düzeyinde değildi.

Bu ortam, İspanya Ligi şampiyonluğu yarışında olağanüstü bir öneme sahip bir karşılaşma öncesinde yaşanıyor. Zira dün aldığı galibiyetin ardından Atletico Madrid aradaki farkı iki puana indirdikten sonra, Barcelona kazanması halinde Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkarma ve sıralamanın zirvesindeki konumunu güçlendirme fırsatına sahip.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Teknik direktörü Hansi Flick yönetimindeki Katalan takım, olumlu sonuçlarını sürdürmeyi ve sezon başından bu yana üst üste 10 maç kazanma şeklindeki bir rekora yaklaşmayı hedeflerken, Real Madrid karşılaşmaya aradaki farkı kapatma ve zirve mücadelesinde ezeli rakibinin planlarını bozma hırsıyla çıkıyor.

El Clasico'nun önemi puan hesaplarıyla sınırlı değil. Zira maç, iki kulüp yönetimi arasında artan gerginlik gölgesinde oynanıyor. Hakem kararlarına ilişkin anlaşmazlıklar ve Florentino Perez ile Jose Mourinho arasındaki karşılıklı tavırlar, dünya genelinde futbol taraftarlarının geniş ilgisine mazhar olan bu karşılaşmaya başka boyutlar katıyor.