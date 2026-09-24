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سامي الجابر - الهلالNadena - MBC TV
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Video: Sami el-Cabir: Suudi Arabistan bu bölgede sıkıntı yaşıyor

Suudi Arabistan - Kuveyt
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Eski Suudi yıldız sessizliğini bozdu

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Sami el-Cabir, Suudi Arabistan'ın santrfor mevkiinde belirgin bir eksiklik yaşadığını, bu eksikliğin de Kuveyt karşısında ortaya çıktığını belirtti.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, dün çarşamba günü Körfez Kupası 27'nin ilk hafta maçında Kuveyt'i 1-0 yendi. Karşılaşmada Suudi Arabistan'ın forveti Abdullah el-Hamdan mütevazı bir performans sergiledi.

Sami el-Cabir, "Nadina" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Suudi Arabistan şu anda, geçmişin aksine, gol atmayı ve fırsatları değerlendirmeyi iyi bilen keskin bir golcüden yoksun."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Suudi Ligi'nde üst düzey forvetlerimiz var, ancak bunlar yabancı; yerli isimler ise istenen seviyeyi ortaya koyamıyor."

Konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ama en önemlisi, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Hümam el-Hümami gibi birçok yıldızın doğuşuna sahne olan Kuveyt maçında galibiyet elde etmiş olmasıdır."

Şöyle bitirdi: "Suudi Arabistan farklı bir ruhla sahaya çıktı ve son derece etkileyiciydi, ancak Kuveyt Milli Takımı büyük bir savunma maçı oynadı. Milli takımımıza açıkça saygı duyuyorum ve orta sahayı kapatmayı başardılar."



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