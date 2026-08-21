Video: Sami el-Cabir'den Hilalli oyuncuya sert sözler: Bu parayı hak etmiyor

Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı efsanesi Sami el-Cabir, transfer piyasasında oyuncu fiyatlarındaki büyük artışa sert eleştiriler yönelterek, Suudi kulüplerinin satış işlemlerinden en yüksek mali kazancı elde etmeye çalışan menajerler ve Avrupa kulüpleri için açık bir hedef haline geldiğini savundu.

El-Cabir, "Nadeena" programındaki katılımında, ajanların, aracıların ve yabancı medyanın, Roshn Ligi kulüplerinin son yıllarda sahip olduğu büyük satın alma gücünden faydalanarak oyuncuların piyasa değerini abartılı bir şekilde yükselttiğini söyledi.

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Şunları ekledi: "Oyuncu fiyatlarının yükselmesinin sebebi ajanlar, aracılar ve yabancı gazetelerdir. Suudi Ligi kulüpleri, yıldızlar ve Avrupa takımları için para kazanma adına büyük bir hedef haline geldi." El-Cabir, mevcut fiyatların bazı durumlarda oyuncuların gerçek teknik değerinden uzaklaştığını vurguladı.

El-Cabir, Summerville transferini eleştiriyor

Hilal efsanesi, Hollandalı Crysencio Summerville'in transferi hakkında doğrudan konuşarak, oyuncunun iyi bir potansiyele sahip olduğunu ve gelecekte önemli unsurlardan biri olabileceğini, ancak İngiliz West Ham'dan transfer edilmesi için ödenen mali değerin kendi görüşüne göre abartılı olduğunu belirtti.

El-Cabir şöyle konuştu: "Mevcut fiyatlar son derece mantıksız. Summerville 65 milyon euroyu hak etmiyor. Mükemmel bir oyuncu ve geleceği var, ancak kendisi için ödenen rakam çok büyük bir rakam." El-Cabir, oyuncunun teknik değerlendirmesinin, kulüplerin transfer piyasasında dayattığı fiyatlardan ayrı tutulması gerektiğine dikkat çekti.

El-Cabir, oyuncu almak için yüksek meblağlar ödeyen tek kulübün Hilal olmadığını, transfer bedellerinin yıllar öncesine kıyasla büyük ölçüde artmasının ardından bu olgunun Suudi Ligi içinde daha geniş bir çapta yaşanır hale geldiğini düşünüyor.

Mercato faturalarına karşı uyarı

El-Cabir, bu politikanın sürmesinin Suudi kulüplerini gelecekte daha büyük zorluklarla karşı karşıya bırakabileceğini açıkladı; çünkü transferlerde devasa meblağlar ödemek, Avrupa kulüplerinin Suudi piyasasına yönelik beklenti tavanını yükseltiyor ve gelecekteki anlaşmaların tamamlanmasını mali açıdan daha da zorlaştırıyor.

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Hilal ve diğer kulüpler devasa mali meblağlar ödüyor ve bu, gelecekte yıldızları cezbetme konusunda büyük bir zorluk yaratacak." El-Cabir, mevcut fiyatların zamanla Suudi kulüplerinin geri adım atmakta zorlanacağı yeni bir standarda dönüşebileceği konusunda uyardı.

Sami el-Cabir'in açıklamaları, Roshn Ligi kulüplerinin transfer piyasasını nasıl yönetmesi gerektiği konusunda geniş bir tartışma başlatıyor; özellikle de yıldızlar için verilen rekabetin artık yalnızca teknik kaliteyle değil, aynı zamanda yükselen fiyatlarla başa çıkabilme ve aynı anda harcamaların sürdürülebilirliğini koruyabilme kapasitesiyle de ilişkili hale gelmiş olması nedeniyle.