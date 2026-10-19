Video: Salem ed-Devseri Hilal'de yedek oyuncuya mı dönüşüyor?

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in kaptanı Salem el-Dawsari'nin sakatlık nedeniyle yaşadığı uzun aranın ardından sahalara ilk kez dönüşü, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin planlarındaki yeri hakkında soru işaretleri doğurdu. El-Dawsari, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında "liderin" tek golle kazandığı Hazm maçının son dakikasında sadece yedek olarak süre buldu.

Salem, bu sezonun başından beri sakatlık nedeniyle Hilal'in maçlarından uzak kalmasının ardından sahalara döndü. Oyuncu, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki görevi sırasında diz tendonundan sakatlanmış ve geçtiğimiz temmuz ayında ameliyat olmuştu.

Ancak dönüşü, sol kanat mevkisinde güçlü bir rekabetin yaşandığı bir döneme denk geldi. Suudi kaptanın yokluğunu değerlendiren ve dikkat çekici performanslar ortaya koyan Hollandalı Crysencio Summerville parladı.

Salem el-Dawsari yedek kulübesinde kalmaya devam edecek mi?

"Dorina Gayr" programının bazı analistlerinin görüşleri, Inzaghi'nin elindeki hücum seçenekleri göz önüne alındığında, özellikle Summerville'in sol kanat mevkisinde ortaya koyduğu performansın ardından, Salem el-Dawsari'nin ilk 11'deki yerini hızlıca geri kazanmasının zor olacağı noktasında birleşti.

Ahmed Atif, Salem'in sezon sonuna kadar yedek oyuncu olarak kalacağını söyledi ve İtalyan teknik direktörün takım içindeki mevcut rekabet ortamında ilk 11 tercihlerini değiştirmesinin zor olacağına işaret ederek, oyuncunun sol kanat mevkisinde Summerville'in yerine oynamayacağını öngördü.

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Sultan el-Luheyani ise Inzaghi'nin Salem'den merkez bölgede faydalanabileceği görüşünü dile getirdi, ancak oyuncunun sol kanat mevkisinde ilk 11'e dönmesini olası görmedi. Abdürrahim el-Cizavi ise el-Dawsari'nin büyük bir oyuncu olduğunu, ancak teknik direktörün onu oynatmak için merkez oyuncularından birinden vazgeçmesinin zor olacağını vurgulayarak, oyuncuya yedek olarak güvenilmeye devam edileceğini öngördü.

Bu görüşler, Salem'in dönüşünü net bir teknik sınavla karşı karşıya bırakıyor. Zira mesele yalnızca ameliyat sonrası fiziksel hazırlığını geri kazanmakla ilgili değil, aynı zamanda başta Summerville olmak üzere, yokluğunu başarıyla değerlendiren oyuncularla rekabet etmekle de ilgili.

Bununla birlikte, Hazm maçında sınırlı dakikalar süre bulması, sezonun geri kalanındaki rolü hakkında tek başına bir hüküm vermek için yeterli değil. Özellikle teknik ekibin, ona maç ritmini kademeli olarak geri kazanması için gereken süreyi vermeyi tercih edebileceği göz önüne alındığında.

Analistlerin öngörüleri ile Salem'in Hilal içindeki yerine sahip çıkması arasında şu soru gündemde kalıyor: "Liderin" kaptanı önümüzdeki dönemde yedek rolüyle mi yetinecek, yoksa Inzaghi ile birlikte ilk 11'deki yerini geri kazanmayı mı başaracak? Cevap, süre alışının artmasıyla ve takım içindeki hücum mevkileri için yaşanan güçlü rekabet ortamında sakatlık öncesi seviyesine ne ölçüde dönebileceğiyle birlikte kademeli olarak netleşecek.