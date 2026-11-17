Başkent Trablus'ta oynanan Tunus-Libya karşılaşması, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin 4. haftası kapsamında 1-1 berabere sona erdi. İlk yarının bitimine doğru büyük gerginliğin yaşandığı mücadelede Tunuslu futbolcular, ev sahibi ekip lehine verilen penaltıya sert tepki gösterdi ve olay maçtan çekilme tehdidine kadar vardı.

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İki takım da maça büyük bir baskı altında çıktı. Sfaks'taki ilk maçı 2-0 kaybeden Tunus, elemeleri geçme umutlarını canlandırmak için deplasmanda olumlu bir sonuç almak zorundaydı. Libya ise grupta konumunu güçlendirmek için saha ve taraftar avantajını kullanmayı hedefliyordu.

Tunus'un skoru açması için yalnızca üç dakika yetti. Anis Ben Slimane, 3. dakikada bir savunma hatasını değerlendirerek Tunus'u erkenden öne geçirdi ve ev sahibi ekibi beraberlik golü arayışına itti.

Maç Tunus'un üstünlüğüyle ilk yarının sonuna yaklaşırken hakem, Libya lehine tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Bu karar Tunuslu futbolcuları öfkelendirdi ve sert itirazlara yol açarken oyuncular sahayı terk etmekle tehdit etti . Ardından durum yatıştırıldı ve futbolcular maça devam etmeye ikna edildi.

Penaltıyı kullanan Azzu el-Mureymi, ilk yarının uzatma dakikalarının 5. dakikasında topu ağlara göndererek Libya'yı yeniden oyuna ortak etti ve skoru 1-1'e getirdi.

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Üç puanın taşıdığı önem nedeniyle iki takım arasında çetin bir mücadele yaşandı. Tunus maça elemelerdeki ilk galibiyetini arayarak çıkarken Libya, ilk maçta rakibini yenmesinin ardından üstünlüğünü pekiştirmeyi umuyordu.

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İkinci yarıda iki takım da maçı koparamayınca taraflar birer puanla yetindi. Böylece gruba Uganda ile 1-1 ve Botsvana ile 2-2 berabere kalarak başlayan, ardından üçüncü haftada Libya'ya 2-0 yenilen Tunus'un gruptaki ilk galibiyet arayışı sürdü.

Libya, elemelerdeki ilk galibiyetini Sfaks'ta oynanan ilk maçta almıştı. O karşılaşmada Ali Yusuf 44. dakikada penaltıdan ilk golü kaydetmiş, Hamdou Elhouni ise 62. dakikada farkı ikiye çıkarmıştı. Bu sonuç, rövanş öncesinde Tunus'u büyük bir baskı altına sokmuştu.

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Bu sonuçla Libya puanını 5'e yükselterek geçici olarak grubun zirvesine yerleşti, Tunus ise 3 puanla son sırada yer aldı. 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki H Grubu'ndan, ev sahibi olarak finallere doğrudan katılan Uganda'nın yanı sıra yalnızca bir takım turnuvaya katılma hakkı kazanacak.