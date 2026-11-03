Bayern Münih, salı akşamı Metropolitano Stadı'nda ev sahibi Atletico Madrid'i konuk ettiği ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında oynanan karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Bavyera ekibi, İspanya'nın başkentinin göbeğinden üç puanla döndü.

İlk gol, 54. dakikada defans oyuncusu Robin Le Normand'ın basit bir hatasının ardından geldi. Le Normand, Atletico Madrid ceza sahası içinde topu kontrol etti ancak gerek pas vererek gerekse tehlikeli bölgeden uzaklaştırarak müdahale etmekte geç kaldı. Genç oyuncu Lennart Karl kendisine baskı yaparak topu ayağından almayı başardı ve İspanyol ekibinden gelen beklenmedik bir savunma hediyesini değerlendirerek topu ağlara gönderdi.

İkinci gol ise 74. dakikada geldi. Konrad Laimer, Harry Kane'den gelen muhteşem bir pasla ceza sahasına girdi ve ardından attığı sert bir füze gibi şutla topu ağlara yolladı. Böylece Bayern Münih'in üstünlüğünü perçinleyerek karşılaşmayı takımının lehine sonuçlandırdı.

Bayern Münih, 80. dakikada üçüncü golü de kaydetti ancak hakem, video teknolojisine başvurduktan sonra defans oyuncusu Dayot Upamecano'nun faul yapması nedeniyle golü iptal etti. Böylece Alman ekibi iki gollü temiz bir galibiyetle yetindi.

Bayern Münih, karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu; topa sahip olarak ve maçın temposunu yöneterek üstünlüğünü sürdürdü. Atletico Madrid ise kontra ataklara dayandı, ancak kaleci Manuel Neuer'in kalesinde gerçek bir tehlike yaratmayı başaramadı.

Bavyera ekibi, özellikle hücum hattında son dönemde kadrosunu vuran eksikliklerin üstesinden gelmeyi başardı. Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry ve Ismail Jakobs'un yokluğunun yanı sıra teknik direktörü Vincent Kompany'nin hastalığına rağmen güçlü bir performans sergileyerek İspanyol rakibinin sahasından hak edilmiş bir galibiyet kopardı.

Bayern Münih puanını 8'e yükselterek Şampiyonlar Ligi lig aşamasının puan tablosunda sekizinci sıraya çıktı. Atletico Madrid'in puanı ise 4'te kaldı ve müsabakadaki ikinci yenilgisini almasının ardından yirmi ikinci sıraya geriledi.